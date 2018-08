publié le 07/08/2018 à 09:26

Vous pensez manger des produits français, mais ce n'est peut-être pas le cas. L'association Foodwatch dénonce l'utilisation par certaines marques d'étiquettes trompeuses sur l'origine des produits, rapporte mardi 7 août Le Parisien .



"Si le sachet "Crudités mélangées, chou blanc, carotte et céleri branche" de la marque Florette, affiche un drapeau tricolore, en réalité, la mention "préparées en France" signifie qu’elles ont pu être lavées ou mises en sachet en France, pas forcément que les crudités viennent de chez nous", explique au journal Mégane Ghorbani, responsable des campagnes Foodwatch.

De nombreuses marques usent de ce subterfuge sur leurs produits pour tromper les consommateurs, d'après l'association. Il suffit d'un drapeau français ou d'une appellation spécifique sur l'emballage pour faire croire à des produits "authentiques", et le tour est joué. Par exemple, les olives vertes dénoyautées de Tropic Apéro semblent venir de Provence puisque cela est mentionné sur l'étiquetage. En réalité, les olives sont importées : seules les herbes sont de Provence.

Melon charentais, champignons de Paris, jambon d'Aoste... Foodwatch rappelle que rien ne garantit la provenance de ces produits, et dénonce l'utilisation de ces étiquettes trompeuses. "Les industriels ne sont pas obligés d’indiquer l’origine, c’est un vrai problème", regrette Mégane Ghorbani.



Alors même que la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), sur son site, indique que les industriels ont pour obligation d'opter pour "étiquetage doit être loyal et précis ; il ne doit pas induire le consommateur en erreur (composition du produit, origine, etc)".