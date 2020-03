Neurologie : les mystères de notre cerveau

publié le 02/03/2020 à 13:00

Un homme se réveille un matin en ne reconnaissant plus un seul visage, pas même le sien. Une femmes voit ses carottes rappées décoller de son assiette et des chevaliers moyenâgeux se balader dans les rues. Une autre ne sait plus comment utiliser une paire de ciseaux ou une brosse à dent... Notre invité, le neurologue Laurent Cohen nous explique les mystères de notre cerveau à travers les cas de patients les plus extraordinaires de sa carrière.

Comment fonctionne notre cerveau ? Quelles sont les sources de ces troubles neurologiques ? Quelles sont les causes des hallucinations ? Comment peut-on soigner un trouble neurologique ? Comment s'organisent les différentes connections de notre cerveau ?

Vous découvrirez également le cas d'un patient qui ne peut se retenir de voler des voitures, et notre invité, Laurent Cohen, vous expliquera les raisons de ce trouble surprenant.

A lire : Le parfum du rouge et la couleur du Z – le cerveau en 20 histoires vraies chez Odile Jacob

cerveau