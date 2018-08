publié le 21/08/2018 à 06:58

Bélier

Vous êtes un instinctif qui va droit au but, or Saturne vous en empêche en ce moment. Ce n'est pas par hasard, la vie vous demande d'être plus réfléchi. En effet, être direct n'est pas toujours apprécié par les autres et si les résultats que vous en avez eus jusqu'à présent ne sont pas concluants, c'est qu'il faut que ça change, que vous employiez une tactique différente, peut-être moins instinctive et plus calculée. Laissez votre instinct s'exprimer, mais réfléchissez avant !

Taureau

1er décan, vous avez des décisions à prendre, mais vous avancez puis vous reculez. Vous voudriez le beurre et l'argent du beurre, mais cela n'est pas possible. C'est-à-dire que vous voudriez continuer à faire ce que vous avez toujours fait, alors que la vie vous montre un autre chemin, une autre façon de faire ou de vous imposer. Uranus vous demande d'aller vers l'évolution, qui va avec un changement, et vous avez du mal à l'accepter parce que vous devez abandonner quelque chose.

Gémeaux

L'ennuyeux pour vous aujourd'hui, c'est que vous n'aurez pas le pouvoir de vivre vos désirs à fond. Ils vous seront interdits, mais les changer pour d'autres ne l'est pas ! Abandonnez votre idée, ce que vous aviez prévu de faire par exemple, et trouvez-vous autre chose. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais s'il y a un signe qui est capable de changer de cap en une seconde, c'est vous ! On peut supposer que ce qui va vous freiner c'est la question de l'argent et de combien ça coûte.

Cancer

1er décan, si vous n'avez pas le moral parce qu'un partenaire ne se conduit pas bien avec vous, rendez-lui la pareille. Vous êtes réactif normalement, alors restez-le ! Ne vous laissez pas paralyser par l'autre ou par une situation sur laquelle vous n'avez pas le contrôle. Prenez le taureau par les cornes et foncez dans le tas, peu importe la réaction de l'autre, l'important c'est que vous ne gardiez pas en vous les ondes négatives qu'on vous envoie : il faut les retourner à l'envoyeur !

Lion

Il va falloir gérer la mauvaise humeur de vos collaborateurs ou de vos proches, heureusement que vous êtes quelqu'un de positif, sinon ils déteindraient sur vous. Lune et Saturne se rencontrent dans votre secteur du quotidien, du travail et aussi de la forme. Il est aussi possible que vous soyez plus fatigué que d'habitude, mais peut-être que si vous êtes en vacances vous avez fait la fête jusque tard cette nuit et que vous n'avez pas assez dormi ? Le Lion adore la fête !

Vierge

Votre sérieux, votre sens de l'organisation, vos méthodes : vous serez apprécié aujourd'hui et vous pourrez être satisfait de votre évolution, surtout 1er décan. Elle se fait lentement mais sûrement, il est même possible que vous n'en ayez pas tout à fait conscience pour le moment, ou pas tout le temps car l'ancien " moi " tente de revenir à la place qu'il occupait il y a encore quelques mois, il y tient ! Fort heureusement, tout bouge, tout progresse et vous ne devez pas regarder en arrière, sauf pour comparer !

Balance

Un proche pourrait vous faire de la peine aujourd'hui, mais vous avez l'habitude depuis le début de l'année. Vous avez des armes à présent pour mieux le gérer, et même l'éviter. Toutefois, vous espérez toujours que ça va s'arranger comme par magie et vous êtes régulièrement déçu. Le mieux serait d'arrêter d'espérer car il va falloir du temps pour que cela s'arrange et surtout que vous essayiez de passer à autre chose pour être moins sensible à cette situation délicate.

Scorpion

Vous arborerez une expression un peu fermée qui découragera les autres et les empêchera de venir vers vous. Surtout 1er décan, vous semblez être exaspéré par la dissonance d'Uranus parce que vous n'avez pas le contrôle sur une situation qui évolue un jour et régresse le lendemain. Il serait bon pourtant que vous sortiez de vous-même et que vous en parliez avec un proche en qui vous avez confiance et qui vous donnera les bons conseils.

Sagittaire

Un souci avec votre argent, vous devez ralentir et contrôler vos dépenses, 1er décan ? Soyez-en content, vous allez pouvoir mettre des sous de côté, ça sert toujours ! A moins que vous n'ayez acheté un bien et que cela ne vous oblige à vous serrer la ceinture pour pouvoir payer votre crédit ; mais là aussi, c'est quelque chose de positif puisque, à terme, vous aurez quelque chose à vous. De toute façon, c'est transitoire puisque Saturne cessera de vous restreindre en décembre.

Capricorne

Lune et Saturne se rencontrent chez vous et vous incitent à vous poser des questions sur votre avenir. Devez-vous ou non accepter le changement qui se présente ? 1er décan, vous êtes pris entre deux feux, d'un côté votre côté conservateur qui ne veut pas lâcher prise et de l'autre la vie et les changements qu'elle impose parce qu'elle est mouvement - et mouvement progressif en ce qui vous concerne grâce au bon aspect qu'Uranus vous envoie. Mais c'est votre choix !

Verseau

Que vous soyez en vacances ou au travail, laissez vos soucis de côté, oubliez-les car de toute façon il faudra du temps pour les régler, comme toujours avec Saturne. C'est elle qui est à l'origine de tous nos soucis, mais elle n'est pas toujours une empêcheuse de tourner en rond, elle peut aussi doper vos ambitions. Le souci que vous avez concerne certainement votre travail et l'impression que vous avez de ne pas avancer (1er décan). Toutefois, non seulement Jupiter (projets) arrive mais Saturne vous quittera en décembre.

Poissons

Sauf si vous êtes ascendant Verseau, vous avez du mal à avoir des projets qui tiennent. Pourtant 1er décan, vous avez quelque chose de sérieux dans votre viseur. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps et que vous avez ou allez pouvoir réaliser parce que vous avez fait ce qu'il fallait, quoi que cela vous ait coûté. En outre, les bons influx d'Uranus laissent penser que vous allez, peu à peu, changer de vie, de relations, de genre de relations...