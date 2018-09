publié le 13/09/2018 à 06:37

Bélier

Vous ne serez pas très attentif, vous aurez la tête dans les nuages et vous risquez de commettre une erreur dans votre travail. Tâchez de vous surveiller, 2ème décan. Ce n'est pas dans vos habitudes, d'exercer une surveillance sur vous car vous êtes trop spontané et réactif pour que cela soit une de vos règles de vie. Mais juste pour aujourd'hui, faites un petit effort pour que rien ne vous échappe. Par ailleurs, on pourrait vous dire aussi un gros mensonge, ou c'est vous qui...

Taureau

Rien ne s'oppose à votre volonté... d'habitude. Mais en ce moment vous êtes bien contrarié car tout s'oppose, que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle. Cela ne s'adresse qu'au 1er décan semble-t-il, mais il faut faire mention du 3e décan qui commence à recevoir l'opposition de Jupiter (jusqu'au 8 novembre). Cela durera une semaine à peu près pour chaque membre du décan : rencontre, association, ou au contraire divorce ou tracasserie administrative.

Gémeaux

Né en mai, il y a du ramdam dans votre vie quotidienne, un changement étant intervenu dans votre travail. Vous n'êtes plus, semble-t-il, dans le même contexte, ou dans les mêmes conditions quotidiennes de travail et cela vous perturbe. Non pas que vous soyez accro aux habitudes, au contraire et vous êtes de ceux qui s'adaptent facilement. Mais il semble que " trop c'est trop " et vous auriez bien envie d'aller voir ailleurs ce qu'il se passe.

Cancer

Votre bon plaisir mène la danse aujourd'hui et personne ne s'y opposera, en tout cas si vous êtes né après le 2 juillet. Une bonne période, pleine de petits bonheurs ! Si vous savez les apprécier à leur juste valeur... Vous pourriez en effet attendre plus, demander même beaucoup plus à la vie ; mais il est possible que tant que vous n'aurez pas accepté qu'elle est faite aussi de petites choses qui peuvent mener à des grandes, les grandes resteront peut-être hors de portée.

Lion

Il faut parfois descendre très bas pour pouvoir remonter très haut. Le problème c'est que votre orgueil a du mal à accepter les moments où il faut baisser la tête. Vous êtes Lion, c'est normal que vous soyez très remonté contre ceux qui vous imposent leur loi, versus la vôtre (1er décan) ; mais il y a des moments comme ça dans la vie et en tant que Lion, fier et déterminé, vous saurez saisir votre chance quand elle reviendra. En attendant, ne soyez pas trop dans la révolte.

Vierge

Le projecteur est sur vos échanges, Mercure et Neptune étant toujours en mauvais termes, il est conseillé de rester circonspect sur ce qu'on vous dit ou vous écrit, ou vous communique d'une manière ou d'une autre. Ne recevez pas ceux qui font du porte-à-porte, ne signez rien, ne donnez pas votre parole jusqu'à dimanche. Après, la dissonance étant terminée, vous serez dans une zone moins turbulente. Cela ne concerne, en principe, que le 2ème décan.

Balance

Un très passager souci concernera vos finances et votre incertitude à propos d'un achat que vous pensez faire. Vous sera-t-il utile et en avez-vous les moyens ? Posez-vous des questions avant toute décision afin de ne pas agir de manière à avoir à le regretter après. Prenez votre temps, faites ce que vous savez très bien faire c'est-à-dire peser le pour et le contre. Par ailleurs, certains natifs du 2ème décan pourraient se faire du souci à propos de quelqu'un qui a des ennuis.

Scorpion

La Lune est en visite chez vous et après une nuit mouvementée pour le 1er décan, le 2ème décan aura son moment, un moment où vous serez les rois du monde. Ce sera dû au passage de la Lune en bon aspect avec Neptune, transit qui peut aussi accentuer votre créativité, vous donner de bonnes idées, et même pour certains, vous valoir un compliment très flatteur. Cependant, vous n'êtes pas de ceux qui sont très sensibles à la flatterie, je me trompe ?

Sagittaire

Faites-le discrètement si possible, mais soyez présent et réconfortant pour une personne de votre entourage qui semble avoir d'importantes tracasseries. Ce peut être un collègue, comme un ami ou l'un de vos parents. 3e décan, Jupiter entame un aspect mineur qui va durer jusqu'au 8 novembre et qui n'est pas forcément très chanceux. Vous ne serez pas dans un contexte très facile, il faut le dire, il est même possible qu'on vous donne des leçons, ce que vous détestez !

Capricorne

Le 2ème décan est en bonne harmonie avec le ciel, et avec tous ceux qui les entourent, surtout né autour du 5 janvier. En outre, un succès vous attend, ou est déjà en cours pour certains. Vous pourriez même être ou avoir été récemment sur un petit nuage. Cela dit, vous pouvez aussi rencontrer ou avoir rencontré quelqu'un, sur le plan amical ou amoureux, avec qui vous vous entendez à merveille. Bref, tout va bien, en tout cas concernant votre décan solaire.

Verseau

Heureusement, ce n'est pas le courage ni l'inventivité qui vous manquent ! Et il vous en faut des tonnes en ce moment si vous êtes né entre le 20 et le 26 janvier. Nous en avons parlé les jours précédents, et la conjoncture n'évolue pas rapidement : elle insiste là où ça fait mal, c'est-à-dire sur l'image que vous avez de vous, ou alors sur un schéma ancien qui est totalement renouvelé au point que vous ne vous y reconnaissez plus. Mais il faut accepter et vous adapter.

Poissons

Décidément, vous avez toutes les étoiles de l'univers avec vous, si vous êtes né en février : profitez-en sans chercher de raisons d'avoir peur que cela ne s'arrête. Ce sont des planètes lentes qui sont à l'origine de tous ces bons moments que vous vivez et de ces changements qui vous sont bénéfiques... Rien n'est plus normal puisque vous avez eu de très mauvaises périodes. Comme quoi, tout vient à point pour qui sait attendre ; mais vous avez attendu longtemps quand même !