publié le 15/11/2017 à 18:30

TMC mise sur le football ce mercredi 15 novembre à 21 heures, mais pas sur une rencontre des Bleus ou de Ligue des champions. En effet, la chaîne du groupe TF1 laisse place au documentaire Griezmann Confidentiel, une plongée dans l'intimité de la star de l'équipe de France de football et de l'Atlético de Madrid. Le buteur a ouvert les portes de son monde aux caméras de l'équipe d'Alessandra Sublet, qui produit le programme.



"J’avais envie de pouvoir montrer à ma fille plus tard comment étaient notre vie et notre famille", a confié Griezmann à TV Mag. "Je voulais aussi dévoiler aux fans et aux Français qui je suis en dehors du football", a-t-il expliqué. "Je vais montrer Antoine Griezmann comme on ne l’a jamais vu", promet de son côté l'ancienne présentatrice de C à Vous.

Chouchou du public français depuis l'épopée de l'équipe de France finaliste de l'Euro 2016, le joueur a explosé depuis 3 saisons sous le maillot de l'Atlético de Madrid et s'est imposé comme une valeur sûre du football mondiale. Des performances qui ont permis à Antoine Griezmann de devenir "bankable" et devenir une icône publicitaire.