Entre Adidas et l'Olympique de Marseille, c'est fini

publié le 15/03/2017 à 07:36

Adidas n'équipera plus les joueurs de l'OM. Le couple ne fêtera pas ses noces d'or. C’est la fin de quarante ans de compagnonnage. Pour une génération d'amoureux du foot - et particulièrement ceux pour qui les trois bandes bleu ciel de ce club fantasque ont été l'étendard de leur passion sportive -, c'est une rupture. Pour les spécialistes du marketing sportif - car pour les choses sérieuses c’est quand même de cela dont il s’agi -t, ce n'est pas si surprenant.



Présent dans ce club depuis 1974, relancé en 2009 par Robert Louis-Dreyfus (tout à la fois patron de la marque et de l’équipe phocéenne), ce partenariat posait de plus en plus de problème à l’équipementier allemand. L’industriel trouvait la note (10 millions d'euros par an au club, deux fois moins que Nike au PSG) trop salée au regard des récents résultats sportifs de l'ex-champion d'Europe des clubs.

Il faut en effet vendre au moins 600.000 maillots siglés OM par an pour amortir cet investissement. Les fans n'en achètent au mieux que 300.000. Et l'OM, comme tous les clubs français, n’a pas d’autres opportunités commerciales sérieuses. À l'inverse d’un Manchester United, qui touche 90 millions par an.