publié le 18/10/2017 à 22:06

Le Paris Saint-Germain, leader de son groupe, affronte le club belge d'Anderlecht dans leur stade Constant Vanden Stock. Il s'agit de la troisième journée de la compétition et le PSG cherche à conforter une avance déjà bien significative. L'objectif est désormais d'assurer une qualification pour le tour suivant le plus rapidement possible.



Le match a très bien démarré pour les hommes de l’entraîneur espagnol Unai Emery qui ont ouvert le score dès la troisième minute. C'est la pépite Kylian Mbappé qui crucifié le gardien belge dans les premiers instants du match. Servi sur la droite de la surface de réparation, l'ancien monégasque s'est appuyé sur Marco Verratti pour un une-deux. Une fois décalé, au lieu de centrer, Kylian Mbappé a frappé dans un angle fermé et le ballon a terminé sa course au fond des filets de Matz Sels, le gardien belge.

Après plusieurs actions dangereuses des joueurs d'Anderlecht, les joueurs parisiens ont su enfoncer le clou en doublant la mise juste avant la mi-temps. Et c'est le buteur uruguayen Edinson Cavani qui a terminé une action démarrée par une belle frappe de Neymar repoussée sur Kylian Mbappé, passeur décisif. Neymar et le rentrant Angel Di Maria se sont occupés de d'enterrer le match en seconde mi-temps.

> Anderlecht / PSG - Di Maria clôt la marque, le PSG s'impose 4-0 Durée : 00:45 |

> Anderlecht / PSG - Neymar y va de son but, 3-0 pour le PSG Durée : 00:53 |

> Anderlecht / PSG - Cavani fait le break pour le PSG Durée : 01:07 |

> VIDÉO - Anderlecht-Paris Saint-Germain : le but de Kylian Mbappé Durée : 01:16 |