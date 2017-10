Anderlecht-PSG : les parisiens déroulent en terre belge

publié le 18/10/2017 à 20:41

Le trio offensif star du Paris Saint-Germain a fait le travail face à Anderlecht. Les trois attaquants Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar ont marqué, Angel Di Maria s'est aussi distingué afin d'offrir un troisième succès en autant de matchs pour le PSG en Ligue des Champions. En l'emportant 4-0, les Parisiens conservent une avance décisive de 3 points en tête du groupe B. Dans l'autre match le Bayern Munich a dominé le Celtic Glasgow 3-0.



La rencontre a débuté sous les meilleurs auspices pour le PSG avec une ouverture du score dès la 3e minute. Au terme d'un joli une-deux avec Marco Verratti, Kylian Mbappé a envoyé le ballon au fond des filets depuis le côté droit de la surface belge.

Malgré un début de match rêvé, le PSG a dû compter sur un excellent Alphonse Areola pour repousser plusieurs tentatives belges en première mi-temps. Sans être toujours génial, Paris a su se sortir du traquenard d'une équipe belge joueuse qui a même touché le poteau. Edinson Cavani avait doublé la mise juste avant la pause en marquant à bout portant. Neymar s'est occupé de mettre un coup-franc au fond des filets et l'argentin Di Maria, rentré en cours de jeu, a clôt la marque.



Le PSG entrevoit une qualification possible pour les 8èmes de finale dès la prochaine journée le 31 octobre contre Anderlecht au Parc des Princes. Le PSG a préparé de la meilleure des façons son déplacement dimanche au Vélodrome, face à Marseille, pour le "Clasico" de la Ligue 1.





Le match de Ligue des champions à Anderlecht a par ailleurs été marqué par la première apparition en public de Nasser Al-Khelaïfi, patron du PSG et de beIN Media, depuis que la justice suisse a révélé la semaine dernière enquêter sur lui pour soupçon de corruption dans l'achat de droits TV pour des Coupes du monde.