VIDÉO - PSG-Barça : la surprenante intervention de Pascal Nouma

publié le 13/02/2017 à 15:42

Intervention totalement inattendue à la veille du 8e de finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Alors que l'entraîneur parisien Unai Emery semble gêné par la question d'une journaliste sur le niveau du championnat turc, une voix masculine reprend la parole. "Je voulais juste vous dire coach, bon match, je vous souhaite bonne chance. Je suis un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Allez Paris".



La personne en question a en effet porté les couleurs rouge et bleu à 88 reprises (14 buts) entre 1991 et 1996. Il s'agit de Pascal Nouma, ancien attaquant désormais âgé de 45 ans. Le joueur également passé par Lille, Caen, Strasbourg, Lens et Marseille est aujourd'hui consultant pour une chaîne de télévision turque, auprès de la journaliste précitée. Le but de ses propos : détendre l'atmosphère. Opération réussie puisque Emery l'a remercié, sourire aux lèvres, pouce levé.

Passé par le Besiktas Istanbul à la fin de sa carrière, achevé en 2005 en Écosse, Pascal Nouma jouit d'une grande notoriété en Turquie. Il y a fait des apparitions au cinéma et dans diverses émissions de télé-réalité (les équivalents locaux de Koh-Lanta, Dance avec les Stars ou encore The Voice).

Pascal Nouma intervient en pleine conférence de presse pour souhaiter bonne chance à Emery pic.twitter.com/Xj7GXe9jRe — François Denat (@francoisdenat) 13 février 2017