Amiens-Lille : pourquoi le match se rejoue un lundi à 19h ?

publié le 20/11/2017 à 16:30

Marquée par le retour de la Ligue des champions avec Monaco-Leipzig suivi de PSG-Celtic Glasgow, cette 47e semaine de l'année 2017 débute, une fois n'est pas coutume, avec une rencontre de Ligue 1, Amiens-Lille. Initialement programmée le samedi 30 septembre lors de la 8e journée, le match avait été arrêté au bout de 16 minutes. Après l'ouverture du score du Losc, une barrière du stade de la Licorne s'était effondrée sous le poids de supporters lillois. Bilan : 29 blessés.



Après un match délocalisé au Havre lors de la "réception" de Bordeaux (1-0), Amiens a retrouvé son stade vendredi 17 novembre lors de la réception de Monaco (1-1). Trois jours après ce bon résultat, le promu (19e) espère sortir de la zone de relégation face au 18e. Le match sera rejoué en intégralité et commencera à 0-0.

Un match doit se terminer 30 minutes avant une affiche de Ligue des champions

Pourquoi la date du lundi 20 novembre et l'horaire de 19h ont-ils été retenus ? "La LFP nous a proposé de jouer cette semaine le lundi, le mardi ou le mercredi, explique Louis Mulazzi, le président délégué d'Amiens joint par téléphone par RTL.fr. Mais seul le lundi était possible puisque le règlement indique qu'un match doit se terminer au moins 30 minutes avant le début d'une affiche de Ligue des champions (20h45, ndlr). Si nous avions choisi le mardi ou le mercredi, ça n'aurait pas été possible à 19h. Il aurait fallu commencer encore plus tôt".



Le dirigeant se contente donc de ce jour d'ordinaire réservé à une rencontre de Ligue 2. Ce lundi 20 novembre, Lens reçoit Niort à 20h45. Les deux matches vont donc se suivre, sur deux chaînes de télévision privées différentes. Amiens et Lille visent une quatrième victoire cette saison. La semaine suivante, Amiens recevra Dijon le mardi 28 novembre (19h) ; le Losc se rendra à Lyon le lendemain (19h).