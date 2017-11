Bordeaux-Marseille : le président des Girondins furieux contre l'arbitrage

publié le 20/11/2017 à 12:28

"Ce sont des gens irresponsables. Irresponsables". Nicolas de Tavernost, propriétaire des Girondins de Bordeaux, président du directoire du groupe M6, dont RTL fait partie, n'a pas ménagé ses propos à l'encontre des dirigeants de la Ligue de football professionnel à l'issue du match nul (1-1) entre son club et l'Olympique de Marseille, dimanche 19 novembre en clôture de la 13e journée de Ligue 1.

"On ne peut pas jouer contre l'arbitrage, ce n'est pas possible, a d'abord tancé l'homme de 67 ans. Moi je n'ai pas l'habitude de critiquer l'arbitrage. Mais là trop, c'est trop. J'ai été lui dire d'ailleurs (à M. Millot, l'arbitre de la rencontre, ndlr), de manière très directe, ainsi qu'à la Ligue. Il faut qu'ils s'en occupent. Ce n'est pas possible que les investisseurs, comme ça, on se retrouve à la merci de décisions, à la 93e minute, d'un coup-franc qui n'existe pas, d'un corner qu'il y avait".

Devant au score depuis la 3e minute sur sa pelouse grâce à un but de Nicolas de Préville, les Girondins ont été rejoints au score à la 93e minute. À la suite d'un long coup franc joué par le gardien marseillais Steve Mandanda devant sa surface, Morgan Sanson est parvenu à arracher l'égalisation.



"Je ne dis pas que le résultat n'est pas équilibré, je dis simplement l'arbitrage ne l'a pas été, a conclu De Tavernost. C'est quand même absolument anormal (...) C'est très énervant. Au lieu de se chamailler à la Ligue, à la Fédé (FFF, ndlr), ils feraient mieux de s'occuper de l'arbitrage". Les instances incriminées ne devraient pas rester sans réponse.