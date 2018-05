publié le 16/05/2018 à 19:57

Il est une légende à Marseille. Bernard Tapie était à la tête du club phocéen lors de la victoire en Ligue des champions en 1993. 28 ans plus tard, l'homme d'affaires va suivre avec attention la nouvelle finale européenne de son club, où l'Olympique de Marseille rêve de faire chuter l'Atlético de Madrid à Lyon, ce mercredi 16 mai. "Je ne suis pas impliqué de la même manière, j'ai que du plaisir à prendre. On a un club qui n'est pas favori, ce n'était pas prévu qu'il arrive à ce stade de la compétition, face à un club bien plus fort... Ce ne peut-être que du bonheur", glisse-t-il au micro de RTL.



Une victoire en finale de l'Europa League serait "la cerise sur le gâteau", l'événement qui ferait "déborder le souffler", ironise l'ancien président du club.

Bernard Tapie vante alors les mérites madrilènes. Une victoire des Colchoneros, le surnom des joueurs de l'Atlético de Madrid, serait alors "l'aboutissement de leur supériorité". Un point positif selon les propos de l'homme d'affaires : "C'est plus facile de dire à des joueurs de dire 'lâchez-vous'", explique-t-il.