publié le 16/05/2018 à 20:11

Il est assis sur un tas d'or... Au moins 1,2 milliard de dollars, peut-être le double. Frank McCourt est assez discret sur le sujet. "Je suis quelqu'un de très fortuné"... Voilà tout ce qu'il en dit. Costume trois pièces de luxe, cigare, bronzage aux UV, ce petit bonhomme à lunettes est une caricature du businessman américain qui ose tout et ne doute de rien.



L'argent, il est tombé dedans quand il était petit, héritier de l'empire familial fondé à la fin du 19e siècle. Il a grandi dans une banlieue cossue de Boston. Et a très vite montré un talent certain pour multiplier les dollars, notamment dans l'immobilier..

Mais sa plus belle opération, elle est sportive. En 2004, il rachète une équipe de baseball, les Dodgers de Los Angeles, pour 430 millions de dollars. Huit ans plus tard, il en tire plus de 2 milliards.

Un naufrage dans le baseball

Et pourtant, ce n'est pas une réussite... Un naufrage, même. En huit ans les Dodgers n'ont rien gagné, les fans ont pris la fuite et surtout le club est ruiné. Pour la chaine ESPN, Frank McCourt est une version moderne des charlatans du 18e siècle.



Il faut dire qu'il a largement confondu les caisses du club et son propre compte en banque... Pour 74 millions de dollars, il s'est offert deux maisons de rêve à Hollywood, deux autres à Malibu, plus une piscine olympique intérieure à 12 millions. Il a salarié deux de ses fils pour 600.000 dollars annuels. Et il a déboursé 500.000 dollars pour la Bar-Mitzvah du petit dernier. En tout 180 millions détournés.



C'est qu'il fallait aussi payer le divorce le plus cher de l'histoire de la Californie. Pour se séparer de Jamie après 30 ans de mariage, Frank McCourt signe un chèque de 130 millions. Il en ressort à peine moins riche, mais son image en a pris un coup.

Un sursaut dans le football

Il dit alors adieu à la Californie. Frank McCourt s'installe dans un petit appartement new yorkais de 16 chambres. Pour oublier que sa femme l'a trompé avec son chauffeur, il se remarie à une cavalière texane. Et pour oublier les Dodgers, il investit d'abord dans une compétition équestre.



Avant de mettre la main sur l'OM... Un deal de plus, mais aussi un coup de cœur. D'après Jacques-Henri Eyraud, Marseille lui rappelle Boston. "L'OM, c'est la rébellion. C'est ce qui lui a plu". Les mauvaises langues disent qu'après avoir acheté des poneys, il a acheté des chèvres. Mais ce sont sûrement des Parisiens.