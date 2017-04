publié le 06/04/2017 à 11:06

Quand André-Pierre Gignac (31 ans) reçoit cette passe en retrait de son coéquipier, Javier Aquino Carmona, il sait déjà ce qu'il va en faire. Positionné derrière la surface de réparation, axe gauche, il lui a fallu trois petits pas d'ajustements pour envoyer une frappe enroulée en pleine lucarne.



Le gardien du club de Vancouver, David Ouster, n'a rien pu faire. L'ancien Marseillais inscrit là le but de l'égalisation (63e minute de jeu) de son équipe, les Tigres de Monterrey. Les Mexicains ont finalement emporté (2-1) cette demi-finale retour de Ligue des champions CONCACAF et après leur victoire (2-0) sur le terrain des Whitecaps lors de la rencontre aller, ils se sont donc qualifiés pour la finale continentale.

Ils y retrouveront Pachuca (19 et 26 avril), autre club mexicain, tombeur lui du FC Dallas. Finaliste de cette même épreuve (regroupant des clubs d’Amérique du nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes) la saison dernière, il avait échoué face au Club America (Mexique). Le Français a signé son 12e but de la saison (en 27 matches) avec les Tigres.