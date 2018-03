publié le 27/06/2016 à 19:08

L'Italie est l'avant dernière équipe qualifiée pour les quarts de finale de cet Euro 2016. Les hommes d'Antonio Conte ont battu l'Espagne, double tenante du titre (2-0) dans ce choc au sommet des 8es de finale. Pour rappel, les hommes de Vicente Del Bosque avaient battu l'Italie (4-0) lors de la finale de l'Euro 2012.



Impressionnante l'Italie domine son sujet dans la première période et se voit justement récompensée. Sur un coup franc d'Eder aux vingt mètres, David De Gea, auteur de nombreuses parades dans le match, repousse, mais Giorgio Chiellini est présent, en vieux briscard, et pousse le ballon dans le but vide (33e).



Graziano Pellè a crucifié la Roja en fin de match. Bien servi par Matteo Darmian, l'attaquant de Southampton n'a laissé aucune chance à David De Gea et permet à son équipe de valider son billet (91e). L'Italie affrontera l'Allemagne pour une place dans le dernier carré de la compétition le samedi 2 juillet à 21h à Bordeaux.



Euro 2016 : le tableau de la phase finale Crédit : AFP