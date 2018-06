publié le 14/06/2018 à 13:40

Ce lancement ne manquera pas de suivre la journaliste pendant longtemps. aux manettes du très écouté journal de 20 heures de France 2, Anne-Sophie Lapix a annoncé un sujet sur la Coupe du Monde de football un jour avant le début de la compétition. "La Coupe du Monde de football débute demain, a-t-elle commencé en misant visiblement sur un ton sarcastique, et on va pouvoir regarder des millionnaires courir après un ballon...".



Comparer les footballeurs à de simples "millionnaires courant derrière un ballon" n'est pas une analogie nouvelle et elle est certaine de provoquer des réactions particulièrement virulentes entre les passionnés de foot et ceux qui ne supportent pas ce sport.

Certains internautes et téléspectateurs ont applaudi des deux mains en entendant la journalistes se moquer : "Mon respect éternel à Anne-Sophie Lapix qui a balancé cette petite merveille au sujet de la Coupe du monde 2018 en plein JT de France 2 hier soir", tweetait Un internaute.

Mon respect éternel à Anne-Sophie Lapix qui a balancé cette petite merveille au sujet de la #CoupeDuMonde2018 en plein JT de France 2 hier soir ¿¿ pic.twitter.com/ovPTt8BQxZ — Thomas Méreur (@amaebi_) 14 juin 2018

D'autres se sont empressés de critiquer ouvertement Anne-Sophie Lapix : "Elle est journaliste et se doit être impartiale. Elle ne respecte pas les règles de son métier. Et ce, même si ce qu’elle dit est vrai".



D'autres n'ont pas hésité à faire travailler leur mémoire et ont rappelé à la présentatrice qu'elle adorait observer les joueurs de tennis, chaque année, lors du prestigieux tournoi de Roland-Garros. "Ah tiens, @aslapix a été voir des joueurs de tennis payés des millions pour taper dans une petite balle jaune !", notait un autre internaute. Anne-Sophie Lapix a d'ailleurs répondu très directement à ce dernier : "Mais oui j’adore ça ! Un peu de second degré, d’humour... en ce grand jour d’ouverture des festivités".

Mais oui j’adore ça ! Un peu de second degré, d’humour... en ce grand jour d’ouverture des festivités — Anne-Sophie Lapix (@aslapix) 14 juin 2018

La journaliste s'est ensuite excusée sur Twitter pour éteindre un feu des plus violents (elle était parmi les sujets les plus discutés de la journée sur le réseau social en France). "Chers twittos, chers amateurs de football. Je suis désolée d’avoir suscité autant d’émotion en lançant un sujet sur la place de l’argent dans le foot. Je n’ai aucun mépris pour le foot, les footballeurs et les sportifs, au contraire. Je vous souhaite une magnifique coupe du monde", a-t-elle écrit dans une volonté d'apaisement. .