et AFP

publié le 14/06/2018 à 13:50

Les femmes russes ne doivent pas coucher avec des supporteurs étrangers venus en Russie pour la Coupe du Monde 2018, au risque de devenir des mères célibataires, selon la responsable parlementaire russe Tamara Pletneva. Ses propos ont immédiatement créé la polémique sur les réseaux sociaux.



L'arrivée de centaines de milliers d'étrangers en Russie signifie qu'"il y aura des femmes qui sortiront avec eux et qui donneront naissance à des enfants", a estimé la députée Tamara Pletneva, 70 ans. "Mais j'espère qu'elles ne le feront pas", a-t-elle ajouté, lors d'un entretien avec la radio russe Govorit Moskva.

Tamara Pletneva a ensuite rappelé l'exemple des Jeux olympiques de 1980, à Moscou, lors desquels de nombreuses femmes russes avaient eu des enfants avec des étrangers. Ces derniers étaient parfois d'une "race différente", a-t-elle déclaré, affirmant que les Russes doivent "donner naissance à (leurs) propres enfants".

Le Kremlin réagit

Les enfants nés de couples mixtes "souffrent beaucoup (...) et ce, depuis l'époque soviétique", car leurs mères doivent souvent élever leurs enfants seuls, les pères quittant le pays une fois les compétitions finies, a ajouté Tamara Pletneva. Les enfants "ont de la chance s'ils sont de la même race (que leur mère), mais s'ils sont d'une race différente, c'est fatal", assure la députée, tout en clamant : "Je ne suis pas nationaliste". Selon elle, les femmes russes doivent se marier avec "des citoyens russes, créer une bonne famille et vivre en paix".



Cette déclaration a provoqué une vague d'indignation et une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux russes, au point que le Kremlin a dû réagir. Les femmes russes, "les meilleures au monde", font ce qu'elles veulent, a-t-il répliqué. "En ce qui concerne nos femmes russes, elles décideront elles-mêmes" comment se comporter avec les supporters, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov lors d'une conférence de presse, assurant que "ce sont les meilleures femmes au monde".