VIDÉO - Convocation des Brésiliens, Preud'homme annoncé : Bordeaux en crise

publié le 17/01/2018 à 14:38

À la crise sportive s'ajoute une crise disciplinaire qui fait tache. Au lendemain de la défaite des Girondins face à Caen au terme d'une fin de match cauchemardesque (0-2), la direction de Bordeaux a annoncé la convocation de plusieurs de ses joueurs brésiliens Malcom, Jonathan Cafu et Otavio pour un "entretien disciplinaire".



Dans le même temps, le quotidien belge Het Laatste Nieuws croit savoir que Michel Preud'homme va devenir le prochain entraîneur de Bordeaux en cas de licenciement du coach actuel Jocelyn Gourvennec.

Trois jours après le bol d'air à Troyes (victoire 0-1, la première depuis fin novembre), les Bordelais ont donc replongé à domicile en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Un nul 0-0 aurait été un moindre mal au regard des dernières minutes : carton rouge pour la recrue Paul Baysse, coupable d'un coup de coude après avoir reçu une gifle, et penalty transformé par le Croate Ivan Santini (89e). Puis dans la foulée une montée du gardien Benoît Costil sur un coup franc, une récupération caennaise et un but sans opposition de Ronny Rodelin.

"Manque de maturité, de solidarité et de respect"

Déprime du côté des supporters et de la plupart des joueurs. La plupart, car visiblement la colonie brésilienne n'était pas trop affectée par ce 10e revers de la saison en 21 matches de L1 - en plus de l'humiliation en Coupe de France contre les amateurs de Granville. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux à la sortie du Matmut Atlantique, Malcom, Cafu et Otavio apparaissent en train de sourire.

Dénonçant ce "manque de maturité, de solidarité et de respect envers l'institution et toutes ses composantes", la direction des Girondins va donc les recevoir "dans les plus brefs délais". Depuis le début de saison, les Brésiliens de Bordeaux se sont fait remarquer plusieurs fois pour leur comportement sur les réseaux sociaux.