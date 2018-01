publié le 15/01/2018 à 23:41

C'est l'affaire qui agite le monde du foot. Lors du match Nantes-PSG le 14 janvier, Tony Chapron a taclé Diego Carlos (FC Nantes) avant de lui mettre un second carton jaune. Rapidement la polémique a enflé sur les réseaux sociaux et dans le monde du foot. La FFF a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'arbitre qui s'est excusé auprès de la victime, évoquant un "geste maladroit et inapproprié". Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, trouve "courageux" de présenter ces excuses.



À la sortie du match, ni le staff ni les joueurs n'ont eu de mots déplacés après ce geste qualifié de "lunaire" par Waldemar Kita. "On n'a pas voulu assassiner le geste, le carton rouge et l'arbitre parce qu'on peut tous se tromper. On a été mesurés dans nos propos. Ce n'est pas très bien d'accentuer le problème parce qu'on a envie de défendre le football français, l'arbitrage français et se donner une mauvaise image, ce n'est pas forcément la meilleure solution", explique le président des Canaries.

Rarement un tel geste, de la part d'un arbitre, avait eu lieu sur un terrain. "Sincèrement, je ne crois pas que c'était volontaire. Je pense qu'il a eu un manque de maîtrise de son corps", affirme Waldemar Kita malgré de nombreuses affirmations dans le sens contraire. Désormais, le président de Nantes s'en remet à la décision de la Commission et appelle à plus de dialogue.