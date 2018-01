publié le 16/01/2018 à 15:41

Le site Wikipédia s'est-il lancé dans l'information ? L'un de ses rédacteurs a-t-il un contact privilégié avec la direction des Verts ? Mardi 16 janvier en début d'après-midi, "l'encyclopédie libre" présentait Paul-Georges Ntep comme un "footballeur international français" évoluant "actuellement au poste d'attaquant à l'AS Saint-Étienne". Pourtant, rien n'était encore officiellement signé entre les deux parties.



Certes, il ne fait plus guère de doutes que le Franco-Camerounais (il est né à Douala) de 25 ans va devenir dans les prochaines heures la deuxième recrue de l'ASSE lors de ce mercato hivernal 2018. Le deuxième gros coup, même, après le retour en Ligue 1 de l'ancien milieu de Rennes Yann M'Vila (27 ans) en provenance du Rubin Kazan (Russie).

Sans compter le retour de prêt de l'avant-centre slovène Robert Beric (26 ans), déjà buteur face à Toulouse après six mois infructueux en Belgique, à Anderlecht.

But de la tête à genoux devant la ligne

Lancé chez les professionnels (en Ligue 2) par Auxerre lors de la saison 2012-2013, Ntep affole tout de suite les statistiques du haut de ses 20 ans. Explosif, rapide, puissant, efficace, le gaucher d'1,80 m marque 22 buts et délivre six passes décisives en 63 matches et un an et demi avec l'AJA.



Le 30 janvier 2014, il rejoint Rennes. Les six premiers mois sont couronnés de succès (cinq réalisations en 10 matches dont une de la tête... à genoux devant la ligne contre Reims). Celui qui a grandi en Île-de-France à son arrivée dans l'Hexagone à l'âge de huit ans confirme en 2014-2015, au point d'être appelé en équipe de France par Didier Deschamps (deux sélections).



Freiné par des blessures lors des deux saisons suivantes, il quitte la Bretagne pour l'Allemagne et Wolfsburg, là encore durant un mercato hivernal, en janvier 2017. Un an plus tard, Ntep je joue quasiment plus chez les "Loups".



Comme M'Vila, il espère profiter de son passage dans le Forez pour se relancer. La transaction devrait se faire sous forme de prêt sans option d'achat de six mois. 16es avec deux points d'avance sur le premier relégable (Angers) fin 2017, les Verts, 14es après le succès sur Toulouse (2-0), entendent, eux, profiter de ce désir de revanche.

Subotic en défense ?

Ils ne comptent pas non plus s'arrêter là sur le marché des transferts. La quête d'un défenseur central reste d'actualité après l'échec du Serbe de La Gantoise Stefan Mitrovic, recalé lors de la visite médicale.



La piste la plus chaude mène à l'un de ses compatriotes, Neven Subotic (29 ans), barré au Borussia Dortmund. 2018, année du renouveau attendu à Saint-Étienne.