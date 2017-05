publié le 20/05/2017 à 21:36

Avant le coup d'envoi du multiplex de la 38e journée de Ligue 2, le RC Strasbourg est leader du championnat et a son destin au bout des pieds. Une victoire leur assurerait l'accession en Ligue 1 et le titre de Ligue 2. Ce vendredi 19 mai, Bourg-Péronnas n'a pas fait le poids face à la pression des onze Strasbourgeois et d'un stade de la Meineau au bord de l'implosion.



Les Alsaciens l'ont emporté (2-1) et joueront donc, la saison prochaine, au sein de l'élite française. Certains supporters historiques pleuraient de joie mais aussi de soulagement à la fin de la rencontre. Depuis 2011 et une rétrogradation administrative en Championnat de France Amateur (4e échelon national), ils ont vécu une remontée fantastique.

Même dans les moments les moins glorieux, le stade strasbourgeois affichait complet (29.000 places). Une ferveur qui rappelle que le Racing n'est pas un club anodin dans le paysage du football français et que la Ligue 1 peut se réjouir de son retour. Un retour marqué par quatre promotions successives.

2 juin 2012

Ce jour-là, Strasbourg valide on ne peut plus logiquement une accession qu'il a largement méritée. Le club obtient 100 points en seulement 30 matches (la victoire vaut quatre unités à cet échelon). Le bilan de la saison est incontestable : 21 victoires, sept nuls et deux défaites. La dernière journée, le RCSA se déplace chez le dernier, Neuves-Maisons, et s'impose (1-2). Le début de la folle remontée.

2 juin 2013

La montée en National est reportée d'une semaine, la faute à un engouement populaire trop important. Le RCSA se déplace à Raôn-l'Étape accompagné de 3.000 supporters. Le président du club local demande alors la délocalisation de la rencontre. Elle est jouée sur terrain neutre (à Épinal) mais cela n'empêche pas les Alsaciens de l'emporter (3-2). Ils enchaînent une deuxième promotion d'affilée.

27 mai 2016

La Ligue de football professionnel organise, ce week-end là, la 33e et avant-dernière journée du championnat National. Après cinq saisons passées aux 3e et 4e échelons nationaux, le Racing officialise sa remontée en Ligue 2 grâce à un match nul face au voisin Belfort (0-0). Ce soir-là le stade de la Meineau est plein et enchaîne les records d'affluences pour un match de National. Les Alsaciens sont champions une semaine plus tard et retrouvent le football professionnel français.

C'est fait (0-0 à Belfort). Ligue 2, nous revoilà !!!! ¿ #ASMBRCSA pic.twitter.com/q8v53TQmRN — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 27 mai 2016

19 mai 2017

Le Racing doit conclure une saison pas complètement dominée (69 points, 19v., 10n., et 9d.) mais qu'il a longuement mené. Pour le dernier match de l'exercice 2016-2017, il reçoit Bourg-Péronnas, classé 14e et qui ne joue pour aucun objectif. Une victoire (2-1) leur assure l'accession en Ligue 1.