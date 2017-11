publié le 05/11/2017 à 17:17

Dans des dynamiques diamétralement opposées, Saint-Étienne et Lyon s'affrontent ce dimanche 5 novembre à Geoffroy Guichard lors du 115e derby entre les deux voisins. Les hommes d'Oscar Garcia voudront repartir de l'avant. Si d'un point de vue comptable, les Verts sont toujours présents en haut de tableau (6e, 18 points), les coéquipiers de Loïc Perrin restent sur une série de trois matches sans victoire et même une seule victoire sur leur six dernières sorties.



Un constat à l'opposé des Lyonnais, qui ont signé une cinquièmes victoires consécutives, toutes compétitions confondues, lors de leur dernière sortie européenne contre Everton. De ce fait, l'Olympique Lyonnais arrive clairement en position de force chez son ennemi stéphanois et entend bien profiter de sa belle forme du moment pour empocher un derby qui lui échappe depuis novembre 2013 dans le Chaudron.

Si le mois d'octobre leur a souri, ils ne font pas pour autant le court déplacement dans le Forez avec excès de confiance. Car la pression est là, toujours, sur ce match, dans un stade où les Lyonnais restent sur trois défaites sans parvenir à marquer.

C'est pourquoi, sportivement, les propos de Nabil Fekir en conférence de presse, ne s'apparentent en rien à une provocation mais plutôt à une réponse spontanée. Qu'a-t-il dit ? "Il faut que le groupe soit serein parce que nous avons beaucoup de qualités, je pense que nous sommes meilleurs qu'eux, si nous faisons bien les choses ensemble et que nous mettons beaucoup d'agressivité". Le reflet de la réalité du moment donc.

La passe de six pour l'OL ?

L'objectif est affiché : continuer sur cette lancée et signer une sixième victoire consécutive, qui permettrait aux hommes de Bruno Génésio de conserver leur place sur le podium à trois points de Monaco et sept de Paris.



Qu'en sera-t-il ce dimanche 5 novembre ? Si l'OL affiche une confiance retrouvée courant octobre, ce match prend souvent une dimension supplémentaire afin de conserver, ou retrouver, la suprématie régionale. Et les joueurs le savent bien. Si certains spécialistes pointent du doigt l'absence de joueurs formés aux clubs, seulement trois pourraient commencer la rencontre côté lyonnais par exemple (Fekir, Lopes et Aouar), la rivalité demeure présente.