publié le 22/04/2018 à 17:22

Pour la première fois ce dimanche 22 avril, Neymar est apparu sans ses béquilles sur les réseaux sociaux. Une nouvelle qui va ravir les fans de l'attaquant brésilien, et qui signe son retour imminent dans son club, le Paris Saint-Germain. Dans une vidéo reprise par le site UOL Esporte, on le voit ainsi marcher librement, mais toujours avec son attelle. Sur la légende, on peut même lire : "Bye, bye les béquilles, à jamais !".



Selon l'Équipe, Neymar, actuellement en convalescence au Brésil après son opération du pied droit, est attendu en France "au plus tard mi-mai", afin de participer aux festivités de fin de saison du PSG. Pour nos confrères de RMC, le Brésilien devrait être de retour au début du mois prochain, afin de poursuivre sa rééducation dans la capitale française en compagnie de ses deux physiothérapeutes.

Mardi 17 mars, l'attaquant star avait déclaré qu'il ne pourrait pas retrouver les terrains avant la dernière quinzaine de mai, un ultime examen médical étant prévu le 17 du mois. "La date exacte de mon retour à Paris n'a pas été arrêtée. Presque tous les jours je parle au club, au staff", avait souligné le N.10 brésilien. "Ça a été dur de voir mon club être champion et de ne pas être là. Mais la santé avant tout", expliquait-il.

Le dernier match de Neymar avec le PSG remonte au 25 février dernier, date de sa blessure lors du match contre Marseille. Il a ensuite été opéré début mars d'une fracture du cinquième métatarsien, un os du pied droit, à Belo Horizonte par le médecin de la sélection brésilienne Rodrigo Lasmar.