Neymar aurait demandé une augmentation salariale pour rester au PSG

publié le 18/03/2018 à 14:01

Actuellement blessé et en repos au Brésil, Neymar auraient profité de la visite des dirigeants du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique, pour leur faire part de ses envies d'augmentation salariale.



Selon le Sunday Times, la star brésilienne et ses proches, demanderaient un peu plus d'un million d'euros en plus sur son salaire mensuel. Neymar, recruté 220 millions d'euros l'été dernier par le PSG, gagne actuellement 3 millions d'euros par mois. Le joueur le mieux payé de la Ligue 1 Conforama avec un revenu de 36 millions d’euros annuels pourrait voir ce chiffre atteindre 54 millions d'euros, selon le média anglais.

Présent dans l'effectif parisien depuis moins d'un an, Neymar aurait fait part de cette demande auprès de Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique après des mois de rumeurs qui le renverrait dans le championnat espagnol et notamment au Real Madrid.