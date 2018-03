publié le 06/03/2018 à 18:49

À l'époque on ne parlait pas de "remontada" mais d'exploit à réaliser, de montagne à renverser. David Ginola a connu l'ivresse d'un renversement de situation en Coupe d'Europe après s'être incliné 3-1 sur la pelouse d'un grand nom du continent, le 18 mars 1993. C'était face à un certain Real Madrid, avec le PSG. Dans un Parc des Princes incandescent, Paris s'était imposé 4-1 au bout du bout du suspense.



25 ans plus tard, l'homme de 51 ans estime que le PSG version Mbappé, Cavani ou Verratti peut rééditer cette performance, même sans Neymar, même face au double tenant du titre. Mais à une condition : "L'unique solution pour le faire ce soir, c'est le faire ensemble, en équipe. Ce ne sont pas les individualités, c'est le cœur de tout le monde qui va faire que le Paris Saint-Germain va se qualifier".



"Dans une carrière de footballeur, on attend des moments comme ça, on attend d'avoir à montrer qu'on est capable de relever un défi, de créer l'exploit", poursuit l'animateur de M6. Comme en 1993, il estime que Paris se mettra dans les meilleures dispositions en ouvrant le score, en marquant "ce premier but qui va décrisper la rencontre, qui va peut-être créer le doute dans la tête des Madrilènes".