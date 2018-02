publié le 26/02/2018 à 15:54

L'excitation de se frotter au meilleur ennemi dans l'une des affiches les plus alléchantes chaque saison a laissé place à l'inquiétude d'un côté, à la crainte de l'autre. L'inquiétude de devoir se passer de Neymar face au Real côté parisien, et de perdre un ou plusieurs autres joueurs cadres. La crainte de prendre une seconde leçon en trois jours côté marseillais.



72 heures après la démonstration de force du PSG face à l'OM en clôture de la 27e journée de Ligue 1 (3-0), les deux rivaux se retrouvent dans le choc des quarts de finale de la Coupe de France. À six jours du 8e de finale retour de Ligue des champions contre Madrid, Unai Emery alignera forcément une équipe remaniée... et pourtant très compétitive. Kevin Trapp, Thomas Meunier, Thiago Motta, Javier Pastore, Julian Draxler, Christopher Nkunku et Angel Di Maria postulent à une place de titulaire.

L'OM avec l'équipe type ?

Son homologue olympien Rudi Garcia, pourrait, lui, aligner sa meilleure équipe pour faire de cette revanche une réussite. Marseille ne rejouera derrière que le dimanche 4 mars. Florian Thauvin et Dimitri Payet auraient ainsi la possibilité de montrer une autre facette de leur talent. L'OM n'a plus gagné un "Clasico" depuis novembre 2011, soit une série de 13 défaites et trois nuls toutes compétitions confondues. Le dernier PSG-OM en Coupe de France remonte au 21 mai 2016, avec un succès des Parisiens 4-2.



Ces quarts de finale débutent mardi 27 février avec une affiche entre Les Herbiers et Lens. Le club de Vendée, seulement 14e (sur 17) du championnat de National (la 3e division) a déjà sorti un club de Ligue 2 au tour précédent, Auxerre, alors 12e. Cette fois, le "Petit Poucet" (statut partagé avec Chambly, lire ci-dessous) se frotte au 14e de L2, Lens, à la recherche de son glorieux passé.

Chambly ou Les herbiers en 1/2 ?

Chambly évolue donc dans le même championnat que Les Herbiers et pointe juste derrière au classement (15e), en fâcheuse position. En Coupe, la magie opère. Le petit club de l'Oise s'est défait de Châteauroux (L2) en 16es et de Grandville (N2) en 8es, à chaque fois avec un but de son attaquant Lassana Doucouré. Les hommes de Bruno Luzi se frottent cette fois à une Ligue 1, Strasbourg (14e), mercredi 28 février (18h30).



Dernier quart de cette 100e édition de la Coupe de France, Caen-Lyon, opposition entre le 13e et le 4e de Ligue 1, jeudi 1er mars (21h). Éloigné du podium en championnat, Lyon entend profiter des coupes pour ne pas totalement sombrer en ce début d'année 2018. Sur le papier, il n'y a pas photo. Sur le terrain ce sera sûrement une autre histoire.



Le tirage des demi-finales, qui se joueront les mardi 17 et mercredi 18 avril, se déroulera avant Caen-Lyon, dans le cadre de l'émission Tout le sport sur France 3, à partir de 20h05. La finale est prévue le mardi 8 mai au Stade de France. Le PSG a remporté les trois dernières éditions et reste invaincu dans l'épreuve depuis janvier 2014 contre Montpellier.

Coupe de France : le programme des quarts de finale

Mardi 27 février :

21h05 : Les Herbiers (NAT) - Lens (L2)



Mercredi 28 février :

18h30 : Chambly (NAT) - Strasbourg

21h05 : PSG - Marseille



Jeudi 1er mars :

21h00 : Caen - Lyon