publié le 24/02/2018 à 20:47

Le samedi à 18h30, début de la soirée football ou les auditeurs retrouvent Pascal Praud et sa bande de chroniqueurs pour On refait le Match. La véritable tribune où les professionnels n’ont pas peur de s’affronter, de faire valoir leurs idées et défendre leurs convictions.



Ce samedi 24 février, Pascal Praud était entouré d'Éric Silvestro, de RTL, d'Érik Bielderman, de l'Équipe Magazine, de Bernard Lions, de L'Équipe, de Philippe Sanfourche de RTL, et de Giovanni Castaldi.

Les discussions ont été largement consacrées au classement des dix sportifs français les mieux payés au cours de l'année 2017, dominé par le joueur de foot Paul Pogba, évoluant à Manchester. Il est suivi par Tony Parker et Antoine Griezmann. "Figurez-vous, et c'est un premier scandale, qu'aucune femme ne figure dans ce classement", a fait remarquer Pascal Praud.