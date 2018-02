et AFP

Quatre matches sans succès en Ligue 1 et un podium qui semble s'éloigner : Lyon, 4e à six points de l'OM, et son entraîneur Bruno Genesio sont de nouveau sous pression à l'heure du derby contre Saint-Étienne.À l'aller, les Lyonnais avaient gagné 5-0. Mais depuis le début de la phase retour, les courbes se sont inversées avec une formation stéphanoise qui reprend confiance après s'être considérablement renforcée au mercato hivernal.



Sur les quatre dernières journées, l'ASSE, qui a gagné trois matches sur quatre, est 3e alors que l'OL est dernier avec un seul résultat nul pour trois défaites. Lyon se retrouve ainsi dans une situation inconfortable qu'il a connue en septembre après trois rencontres sans succès avant de recevoir Monaco, le 13 octobre, rencontre gagnée sur le fil sur un coup franc victorieux de Nabil Fekir au bout du temps additionnel (3-2).

Pour l'heure, Lyon évite une pression encore plus importante grâce à sa qualification en Europa league aux dépens du club espagnol de Villarreal (3-1, 1-0). Il peut envisager poursuivre sa route vers la finale organisée au Parc OL avec un tirage au sort abordable en 8e de finale face à l'équipe russe du CSKA Moscou avec le retour à domicile. Mais pour l'heure, les supporters n'ont d'intérêt que pour le derby face au grand rival régional, en espérant qu'il soit de nature à relancer leur équipe.

L1- 26e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 23 février :

Strasbourg - Montpellier : 0-0



Samedi 24 février :

Toulouse - Monaco : 3-3

Guingamp - Metz : 2-2

Lille - Angers : 1-2

Nantes - Amiens : 0-1

Rennes - Troyes : 2-0

Dijon - Caen : 2-0



Dimanche 25 février :

Bordeaux - Nice : 0-0

17h00 : Lyon - Saint-Étienne

21h00 : PSG - Marseille