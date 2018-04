publié le 05/04/2018 à 16:10

Programmée en fin d'après-midi plutôt qu'en soirée pour ne pas faire d'ombre aux quarts de finale aller de la Ligue des champions FC Barcelone-AS Rome et Liverpool-Manchester City, la rencontre Rennes-Monaco pourrait avoir comme grand vainqueur... le PSG. Le résultat nul du 2e sur la pelouse du 5e (1-1) offre en effet une première balle de match au club de la capitale.



Leader avec 83 points en 31 journées, Paris possède 16 longueurs d'avance sur le club de la Principauté. Depuis longtemps, le suspense n'existe plus : les hommes d'Unai Emery seront sacrés champions de France 2018, un an après avoir été dépossédé du titre par Monaco. Ne reste plus qu'à savoir quand. C'est peut-être pour samedi 7 avril, sur les coups de 18h50.

La veille, vendredi 6 avril (20h45) Paris est attendu à Saint-Étienne (9e). S'il s'impose dans le Forez et que Monaco est battu à Nantes (8e) le lendemain (coup d'envoi à 17h), le titre sera mathématiquement joué. L'écart sera de 19 points alors qu'(il n'en restera plus que 18 en jeu.

PSG-Monaco le week-end suivant

En tenant compte de la folle série des Verts depuis fin janvier (cinq victoires et quatre nuls), la probabilité d'un tel scénario n'est pas gigantesque, mais elle existe. En dehors de ses deux défaites contre le Real, Paris reste de son côté sur 14 succès en autant de rencontres depuis un revers à Lyon, son 2e de la saison en Ligue 1, fin janvier.



Si le PSG n'est pas officiellement sacré ce week-end pour la 7e fois de son histoire (après 1986, 1994, 2013, 2014, 2015 et 2016), ce ne sera que partie remise, peut-être lors d'une sorte de "finale". Le week-end suivant, le dimanche 15 avril, le PSG reçoit en effet Monaco en clôture de la 33e journée. Un match qui pourrait non seulement faire les affaires des Parisiens, mais aussi celles des Marseillais et/ou des Lyonnais.