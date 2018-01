publié le 31/01/2018 à 20:00

Éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe de France, relégué à 12 points du PSG en championnat, Monaco n'a plus que la Coupe de la Ligue pour tenter d'accrocher un trophée à son palmarès cette saison. Mais avant de penser à des retrouvailles avec le PSG en finale, comme l'an passé (victoire parisienne 4-1 à Lyon), le club de la Principauté doit d'abord se défaire de Montpellier.



Champion de France en 2012, les Héraultais n'ont plus soulevé de coupe nationale depuis 1990 (Coupe de France). Au regard de leur passé récent face aux Monégasques, ils peuvent légitimement rêver de retrouver la finale de cette épreuve sept ans un revers face à l'OM en 2011. Le 29 septembre, ils étaient venus décrocher le nul (1-1) à Louis-II. Le 13 janvier dernier, l'ASM n'avait pu marquer à La Mosson (0-0).

Deuxième meilleure de France derrière le PSG, le MHSC va de nouveau tenter de résister à la deuxième meilleure attaque de Ligue 1. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, il n'y aura pas de prolongation mais directement une séance de tirs au but. Les prolongations reviendront, en revanche, lors de la finale du samedi 31 mars à Bordeaux.