Ligue 1 : L’AS Monaco a dû s’arracher face au Toulouse FC

publié le 04/08/2017 à 22:45

Après plus de deux mois de privation, les amoureux de la Ligue 1 ont été récompensés par un magnifique match d’ouverture pour cette saison 2017-2017. Pour lancer le championnat de France, les Toulousains se sont rendus à Monaco vendredi 4 août avec l’ambition de venir se mesurer sans complexe au champion en titre. À deux reprises, les hommes de Pascal Dupraz sont parvenus à mener face à une équipe pourtant favorite.



Les rouge et blanc ne vont pas se laisser envahir par le doute et finir par remporter la rencontre (3-2) en s’appuyant sur une de leurs armes la saison passée : les coups de pied arrêtés. Les premières minutes avaient pourtant souri aux Toulousains. Sur une superbe remise de la poitrine d'Andy Delort, Zinédine Machach (6e) trompe Danijel Subašic d'une volée croisée et inscrit le premier but de la saison. Minute après minute, la pression va s’accroître autour des cages toulousaines tandis que Radamel Falcao et Kylian Mbappé multiplient les incursions. C'est finalement sur un corner brossé par João Moutinho et parfaitement déposé sur la tête de Jemerson (28e) que les Monégasques lancent leur match.

Au retour des vestiaires, la seconde mi-temps repart tambour battant. À l'image du premier, ce sont encore les Monégasques qui se créent le plus d'occasions. Passeur en première, Andy Delort fait pourtant mentir les statistiques et se mue en buteur avec une frappe à ras de terre (53e) sur laquelle Subašic ne peut pas se coucher à temps. La joie des Violets sera de courte de durée, car cinq minutes plus Falcao va sortir les griffes. Sur un centre de Jorge, le "Tigre" claque une tête imparable pour Alban Lafont. Habitué à jouer les hommes providentiels, Kamil Glick n'aura qu'à effleurer d'un cheveu un coup-franc botté par Moutinho pour inscrire le but de la victoire (70e). Les Monégasques débutent ainsi leur saison sur un score identique à leur dernier match de la saison passée face à Rennes, peut-être un bon présage pour la suite.