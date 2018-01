Paris Saint-Germain : des nouvelles rassurantes de Kylian Mbappé

publié le 22/01/2018 à 02:27

L'image a fait frémir les supporteurs de Paris, mais aussi ceux de l'équipe de France, à quelques mois de la Coupe du monde. En pleine course pour devancer le gardien lyonnais Anthony Lopes, Kylian Mbappé est violemment percuté par le Portugais, auteur d'une sortie musclée.



À la suite de l'impact, le jeune international français s'est effondré sur la pelouse du Groupama Stadium. Les soigneurs sont immédiatement intervenu et un flottement a alimenté l'inquiétude. Quelques minutes plus tard, sonné, le jeune attaquant parisien a dû être évacué sur civière à la demi-heure de jeu de la rencontre perdue par le PSG à Lyon (2-1).

Interrogé par le diffuseur de la rencontre Canal+ en début de seconde période, le médecin du club Éric Rolland s'est montré rassurant en affirmant qu'il n'y avait "pas de signe de gravité". En conférence de presse d'après match, l'entraîneur parisien Unai Emery a confirmé ce diagnostic en déclarant que "ce n'est pas une blessure importante", alors que le joueur de 19 ans a quitté l'enceinte lyonnaise avec une minerve autour du cou.

Touché deux fois à la tête

Mbappé a dans un premier temps été touché à l'arrière de la tête lors d'un duel aérien avec un autre jeune talentueux, le Lyonnais Houssem Aouar, à la 21e minute, puis il a repris sa place avec un pansement à l'arrière du crâne.

Mbappé avait été déjà été victime d'un traumatisme crânien lorsqu'il évoluait encore à Monaco, le 12 août 2016 contre Guingamp, lors de la première journée du championnat.