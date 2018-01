publié le 15/01/2018 à 17:21

À peine le temps de souffler. Moins de 48 heures après l'épilogue du 20e épisode et le début de "l'affaire Tony Chapron", la 21e journée de cette saison 2017-2018 de la Ligue 1 Conforama débute avec trois rencontres mardi 16 janvier.



À 19h, l'OM (4e), grand vainqueur du week-end, a une nouvelle occasion de mettre la pression sur Monaco (2e) et Lyon (3e), tandis que Bordeaux (13e) cherchera a prendre un nouveau bol d'air contre Caen (12e).

À 21h, l'affiche opposera Monaco à son voisin niçois (6e), une semaine seulement après la victoire du club de la Principauté sur le Gym en quart de finale de Coupe de la Ligue (1-2). Le champion en titre reste sur un nul (0-0) à Montpellier (8e), Nice sur un succès contre Amiens (16e). Les deux clubs se retrouveront mercredi 17 janvier (19h) lors du multiplex.

La rencontre entre les mal classés Angers (18e) et Troyes (17e) devait être arbitrée par Tony Chapron. Ce ne sera pas le cas puisque la direction technique de l'arbitrage a décidé d'écarter "jusqu'à nouvel ordre" l'auteur du tacle contre le Nantais Diego Carlos. De son côté, l'homme au sifflet s'est excusé auprès du joueur pour un "geste "inapproprié". Exclu sur l'action, le Brésilien a été blanchi et prétend au déplacement du 5e à Toulouse (19e).

Paris avait peiné à Dijon à l'aller

Lyon, qui ne compte plus (comme Monaco) qu'un point d'avance sur Marseille après son nul à domicile contre Angers (1-1) et la victoire des Phocéens à Rennes (0-3), se rend à Guingamp (7e), invaincu depuis le 26 novembre.



Comme Bordeaux, les malades de fin 2017 Saint-Étienne (14e) et Lille (15e) espèrent enchaîner, respectivement face à Metz (20e) et à Rennes (10e).



Le PSG, leader toujours plus tranquille, jouera une nouvelle fois en dernier. Au Parc des Princes, Dijon (9e) pourra-t-il résister aussi longtemps qu'au match aller ? Paris s'en était remis à un doublé de son défenseur belge Thomas Meunier pour ouvrir le score (70e) puis arracher la victoire (1-2) en Bourgogne. Absent à Nantes, Neymar devrait effectuer son retour.

Ligue 1- 21e journée : programme et classement

Mardi 16 janvier :

19h00 : Bordeaux - Caen

Marseille - Strasbourg

21h00 : Monaco - Nice



Mercredi 17 janvier :

19h00 : Amiens - Montpellier

Angers - Troyes

Guingamp - Lyon

Lille - Rennes

Metz - Saint-Etienne

Toulouse - Nantes

21h00 : PSG - Dijon