publié le 15/01/2018 à 12:28

Un arbitre en pleine lumière, au cœur de la tempête. Au lendemain de la rencontre entre Nantes et le PSG en clôture de la 20e journée de Ligue 1 Conforama, un nom alimentait les journaux des matinales des radios et des télévisions, les discussions autour de la machine à café : celui de Tony Chapron, 45 ans, jusque-là uniquement connu des amateurs de football.



"Je crois n'avoir jamais vu ça sur un terrain de foot", a résumé Bruno Derrien, un ancien arbitre international français, aujourd'hui âgé de 53 ans. Ça ? Un arbitre qui se retrouve au sol après un contact en pleine course avec un joueur (nantais, le Brésilien Diego Costa) et qui tente de se faire justice lui-même en tentant (sans réussite) de le tacler.

Or, selon Derrien, "il n'y a aucune intention du joueur nantais de faire tomber, de faire un croc-en-jambe à Tony Chapron", coupable ensuite d'un "très mauvais réflexe". "Je n'ai vraiment pas compris", poursuit l'ancien homme au sifflet, décoré de la médaille de Chevalier de l'ordre du mérite en mai 2015.



Il appartient à la direction technique de l'arbitrage de prendre ses responsabilités Bruno Derrien Partager la citation





Selon lui, une sanction doit-elle être infligée à son homologue en fonction depuis 1996 ? "Il appartient à la direction technique de l'arbitrage de prendre ses responsabilités (...) Je pense que le geste de Tony Chapron était de trop, je pense qu'il va regretter son geste quand il va revoir les images. Combien de matches il va prendre ? Je n'en sais rien, mais je pense qu'on le reverra sur les terrains avant la fin de saison".

Cette saison 2017-2018 devait justement être la dernière de l'ancien professeur de sociologie du sport à Grenoble. Tony Chapron compte plus de 150 matches de Ligue 1 arbitrés à son actif et une petite dizaine de Ligue des champions. Lundi 15 janvier, la direction technique de l'arbitrage de la FFF a annoncé sa suspension "jusqu'à nouvel ordre".