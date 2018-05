OM-Atlético : le football "est un espace de liberté", selon Alain Duhamel

publié le 16/05/2018 à 20:20

Jean-Luc Mélenchon avait donné son avis sur le football en déclarant de façon très méprisante que c'était l'opium du peuple. Il voulait dire que c'était une façon de détourner l'attention des gens des combats sociaux. Alain Duhamel pense exactement le contraire.



C'est un espace de liberté. Le choix de celui qui fait du sport mais aussi celui du supporter, c'est dans une vie, en dehors du travail, de la famille, des problèmes quotidiens, le moment où on est totalement libre de faire ce que l'on veut et de se laisser aller à son plaisir, sans restriction. Deuxième élément : c'est la nostalgie du rassemblement.

Les Français sont des gens très divisés et souvent mécontents. Mais en même temps, ils sont heureux de se retrouver dans les grandes occasions. On le voit à travers les compétitions internationales et aussi avec les compétitions de clubs. Pour Marseille, il faut créer l'exploit.

Et puis, il y a la part du rêve, l'identification au héros. Chacun a son joueur préféré, son club préféré. Quand on voit ce qu'il s'est passé avec Les Herbiers, on comprend que le football est facteur de liberté et de rassemblement.