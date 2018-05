Gérard Collomb sur RTL : "On ne sait pas si l'ami de Khamzat Azimov est complice"

publié le 16/05/2018 à 11:17

Une finale de l'Europa League sous haute surveillance. Quelque 1.250 policiers déployés à Lyon et aux abords du Groupama Stadium, des supporters canalisés pour ne pas se croiser, 1.100 stadiers pour surveiller le stade... "Un dispositif exceptionnel" en somme d'après le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Stéphane Bouillon, pour "que la fête soit une vraie réussite".



Toutefois, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ira à Lyon ce mercredi 16 mai et "reste pour le match car les violences peuvent se produire avant mais elles peuvent se produire après". En effet, selon lui, "on avait vu un certains nombre de vidéos qui montraient que ce match pouvait être extrêmement tendu."

Mais il se veut rassurant, "j'ai appelé le président de Marseille et essayé de faire passer des messages", les choses devraient donc "être appréhendées de la bonne manière". Le ministre l'assure "il y a moins de tensions chez les supporters". Reste donc à espérer que cette fête du football ne soit pas gâchée.

