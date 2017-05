OL-Ajax : les Lyonnais avec Lacazette et Tolisso mais sans Fekir ?

Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette sous les couleurs lyonnaises en février 2017

publié le 11/05/2017 à 14:42

Les Lyonnais rêvent d'un exploit. Dominés 4-1 lors du match aller à Amsterdam, l'Olympique lyonnais aura fort à faire jeudi 11 mai à Lyon, avec la réception de l'Ajax en demi-finale retour d'Europa League. S'ils veulent se qualifier pour leur première finale européenne, les hommes de Bruno Genesio devront donc gagner par (au moins) trois buts d'écart.





Au match aller, les Lyonnais avaient réalisé une très bonne entame de match. Mais les Néerlandais avaient réussi à concrétiser leur première occasion sur un coup franc à la 25e minute, avant de doubler la mise moins de dix minutes plus tard. K.O, les Rhodaniens ont tout de même réussi à sauver l'honneur grâce à Valbuena. Un but qui peut valoir cher pour la qualification.

Si quinze jours plus tôt les Gones se présentaient sans leur attaquant vedette, Alexandre Lacazette sera bien présent sur la pelouse du Parc OL et tenter d'être l'artisan de l’exploit lyonnais. En 2001, un certain Sonny Anderson avait qualifié les siens face à Bruges au terme d'un "remontada" comparable.

Les compos probables

Lyon : A. Lopes - Jallet, Diakhaby, Nkoulou, Morel - Tousart, Gonalons, Tolisso - Cornet, Valbuena, Lacazette



Remplaçants : Gorgelin - Rafael, Rybus - Darder, Ferri - Fekir, Ghezzal

Entraîneur : Bruno Genesio



Ajax Amsterdam : Onana - Veltman, D. Sanchez, De Ligt, Viergever - Klaassen, Schöne, Ziyech - B. Traoré, Dolberg, Younes



Remplaçants : Boer - Tete, Westermann, Riedewald - De Jong, Nouri, Neres - Kluivert

Entraîneur : Peter Bosz