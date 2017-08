publié le 22/08/2017 à 09:45

L'OGC Nice va-t-il réussir à enchaîner ? Après avoir signé leur première victoire de la saison lors de la 3e journée de Ligue 1, les Niçois veulent enchaîner avec la réception de Naples en barrages de la Ligue des champions. Mais la montagne est haute pour le Gym, défait au match aller dans le bouillant San Paolo (2-0). Si les Aiglons réussissent leur pari, ils rejoindront l'AS Monaco et le Paris SG en poules de Ligue des champions, avec un prestigieux tirage au sort prévu ce jeudi en Principauté.



Mais l'espoir est malgré tout permis. Car l'OGCN n'a pas totalement sombré en Italie. Surtout, le club azuréen pourra compter sur ses deux stars lors de ce match retour : Mario Balotelli et Wesley Sneijder. Les deux leaders offensifs arriveront-ils à faire sauter le verrou napolitain pour continuer à rêver sur le plus grande scène européenne ?

Et malgré une inexpérience certaine à ce niveau là, le Gym possède des arguments. Outre les deux joueurs à vocation offensive, Dante est le pilier de la défense niçoise. Dans chaque ligne, le club possède donc un joueur ayant déjà remporté la Ligue des champions.



Balotelli/Sneijder, l'heure des retrouvailles

Mario Balotelli et Wesley Sneijder avaient conquis en 2010 tous les titres en jeu avec l'Inter Milan en ayant une relation sportive extrêmement séduisante. Il faudra peut-être encore un peu plus de temps aux deux joueurs pour retrouver leurs automatismes à Nice. À l'heure actuelle, ils n'ont guère eu le temps sur la Côte d'Azur de renouer leurs liens footballistiques. La faute à une lésion musculaire pour le buteur et une préparation estivale écourtée pour le numéro 10 des Oranje, qui a déjà cependant séduit tous ses nouveaux partenaires.



En revanche, Lucien Favre devra se passer de deux joueurs importants de l'effectif : Alassane Plea et Vincent Koziello, expulsés à Naples, seront en tribune.

Dries Mertens absents du côté de Naples ?

Mais le Gym pourrait bien ne pas être le seul club avec des absences de marque. Ainsi, du côté napolitain, Dries Mertens est incertain pour ce barrage retour, selon plusieurs médias sportifs italiens. Auteur de 34 buts toutes compétitions confondues la saison dernière avec Naples, c'est l'atout offensif numéro 1 de l'équipe de Maurizio Sarri. Il avait d'ailleurs marqué le premier but face à Nice lors du barrage aller et avait provoqué le penalty du 2-0. Selon la Gazzetta dello Sport, le Belge ne s'est entraîné que quelques instants avant de devoir s'arrêter souffrant d'une cheville. S'il devait renoncer au match, il serait remplacé en pointe par le Polonais Milik.



Mais les atouts sont cependant nombreux dans les rangs italiens avec le capitaine Marek Hamsik, véritable dépositaire du jeu napolitain, ou encore Lorenzo Insigne.



Le vainqueur de cette double confrontation rejoindra donc les poules de la Ligue des champions. Après l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, un troisième représentant français sera-t-il de la partie ? Le tirage au sort de la prestigieuse compétition européenne est prévu ce jeudi 24 août en Principauté.

Les équipes probables

Nice : Cardinale - Souquet, Dante (cap.), Le Marchand, Jallet - Tameze, Seri - Lees-Melou, Sneijder, Saint-Maximin - Balotelli



Naples : Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam - Allan, Jorginho, Hamsik (cap.) - Callejon, Mertens (ou Milik), Insigne