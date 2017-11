Monaco-Leipzig : les 3 conditions pour que l'ASM évite l'élimination

publié le 21/11/2017 à 13:09

Demi-finaliste au jeu spectaculaire la saison passée, au bord du précipice six mois plus tard. Dernier de son groupe après quatre journées sur six dans cette phase de poules de Ligue des champions 2017-2018, l'AS Monaco peut dire adieu aux 8es de finale mardi 21 novembre, et même se retrouver éliminé de toutes compétitions européennes.



Le sourire de Kylian Mbappé rayonne désormais au PSG, déjà qualifié pour sa part pour la phase à élimination directe avant même ses deux derniers matches contre le Celtic Glasgow, mercredi 22 novembre, et le Bayern Munich en Allemagne le mardi 5 décembre. Tiémoué Bakayoko a filé à Chelsea, Bernardo Silva et Benjamin Mendy à Manchester City.

Thomas Lemar (épaule) et Djibril Sidibé (adducteurs) trop justes pour cette rencontre à ne pas perdre contre le Red Bull Leipzig, il ne reste que cinq éléments de l'épopée de la saison dernière pour réaliser l'exploit : Fabinho, Radamel Falcao, Kamil Glik, Jemerson et Danijel Subasic. "Bien sûr que j'y crois, a assuré ce dernier en conférence de presse d'avant-match. Il reste deux finales. C'est la première. Je sais qu'on a la qualité pour remporter trois points".Mais l'ASM n'est pas maître de son destin.

1. Porto ne doit pas gagner en Turquie

Avec 2 points au compteur (matches nuls 1-1 à Leipzig à l'aller et à Besiktas lors de la dernière journée), Monaco n'a plus son destin en mains et dépend d'abord du résultat de Besiktas-FC Porto, qui se joue à 18h mardi 21 novembre, 20h45 avant Monaco-Leipzig.



L'équation est la suivante : si les Portugais (2es, 6 points) s'imposent chez les Turcs (1ers, 10 points), Monaco ne pourra plus viser que le repêchage en Europa League, où évoluent cette saison Lyon, Marseille et Nice. Les deux premières place du groupe se joueraient alors entre Porto, Besiktas et peut-être Leipzig lors de la dernière journée. Un match nul entre Besiktas et Porto assurera la 1re place du groupe aux Turcs.

2. Victoire obligatoire contre Leipzig

Au moment d'entrer sur la pelouse, le champion de France en titre en saura donc plus sur son avenir. Si la première condition est remplie - une victoire de Besiktas ou un nul, donc -, Monaco restera en course pour les 8es avec une victoire sur le vice-champion d'Allemagne. Problème : il n'y en a pas encore eu en quatre rencontres, et à domicile le club de la Principauté a perdu ses deux premiers matches face à Porto (0-3) et Besiktas (1-2).



Les hommes de Leonrado Jardim préfèrent regarder le verre à moitié plein et constater qu'ils restent sur une série de cinq matches sans défaite (trois succès, deux nuls) depuis un mois. Sur cette période, ils ont marqué 12 buts, n'en ont pris que deux. Autre incitation à l'optimisme, le retour de blessure de Falcao.

3. Remporter la "finale" à Porto

Dans le pire des scénarios, une défaite contre Leipzig, Monaco terminera 4e de son groupe. Avec un nul, la 3e place synonyme de repêchage en Europa League sera encore atteignable. En cas de victoire cumulé à un bon résultat de Besiktas sur Porto, c'est une "finale" au Portugal qui se profilera le mercredi 6 décembre.



Monaco se retrouverait alors avec 5 points contre 7 ou 6 pour les Portugais. Dans tous les cas, il faudra aller chercher la victoire, même 1-0, pour coiffer l'équipe de Sergio Conceiçao. Se qualifier pour les 8es de finale avec 2 points en quatre journées, deux équipes l'ont déjà fait : Manchester City il y a trois ans... et Porto en 2004-2005.

Monaco-RB Leipzig : les équipes probables

Monaco : Subasic - Raggi, Glik, Jemerson, Jorge - Fabinho, Tielemans - R. Lopes, Moutinho, K. Baldé - Falcao



RB Leipzig : Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg - Kampl, Keita - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner