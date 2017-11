publié le 01/11/2017 à 17:15

Le match de la dernière chance pour l'AS Monaco ? Le champion de France en titre joue mercredi 1er novembre sa survie en Ligue des champions en se déplaçant à Istanbul contre le Besiktas, où seule la victoire peut relancer les joueurs de la Principauté dans la course aux huitièmes de finale.





Acculé avec un seul petit point en trois journées, le champion de France en titre, demi-finaliste la saison passée, devra absolument gagner contre le géant turc, installé dans son antre imprenable sur les rives du Bosphore et nanti de son carton plein lors de la phase aller (3 victoires en 3 matches) et à la tête de ce groupe G.

Une confrontation capitale que ne vivront pas l'attaquant et capitaine de l'ASM Radamel Falcao et le défenseur Djibril Sidibé, insuffisamment remis de leurs blessures. Ils ne font pas partie du groupe de vingt joueurs convoqués par Leonardo Jardim.



L'entraîneur de l'AS Monaco le sait, ses joueurs devront surmonter le bruit et la fureur de l'une des plus bouillantes enceintes d'Europe. Le Vodafonde Park, et ses 45.000 places, a pour réputation d'être l'un des plus chauds d'Europe.

Les compos d'équipe

AS Monaco : Subasic - Raggi, Glik, Jemerson, Jorge - Moutinho, Fabinho - Tielemans - Lopes, Baldé, Lemar



Besiktas : Fabricio - Adriano, Gönül, Pepe, Tosic - Hutchinson, Arslan - Babel, Özyakup, Quaresma - Tosun