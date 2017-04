Monaco-Dortmund : où en est l'enquête huit jours après l'attaque du bus

publié le 19/04/2017 à 16:14

Quasiment huit jours se sont écoulés et le mystère reste entier. Alors que Monaco et le Borussia Dortmund se retrouvent en Principauté pour leur quart de finale retour de Ligue des champions, mercredi 19 avril, l'enquête sur l'attaque du bus de l'équipe allemande aux explosifs, l'enquête piétine, malgré une centaine de spécialistes mobilisés. Les autorités ne disposent d'aucun suspect. Voici le rappel des faits et ce que l'on sait.



Vers 19h15 ce mardi 11 avril, soit 1h30 avant le coup d'envoi du match aller, trois explosions retentissent au passage du bus du club de Dortmund, qui vient de quitter son hôtel et se dirige vers le stade de la ville. Des vitres renforcées volent partiellement en éclats et un joueur de l'équipe, le défenseur international espagnol Marc Bartra, 26 ans, est blessé. Immédiatement transféré à l'hôpital, il est opéré dans la nuit d'une fracture du radius droit et du poignet gauche. Un policier est également touché. Le match est reporté au lendemain à 18h45.

Une tige tiges métallique retrouvée dans le repose-tête d'un siège

Les explosifs semblent avoir été dissimulés dans une haie et actionnés au passage du bus. Les engins utilisés avaient une portée "explosive" de 100 mètres et contenaient "des tiges métalliques" qui ont été propulsés par la déflagration. L'une d'entre elle s'est figée dans le repose-tête d'un siège du bus, a souligné le parquet, sous-entendant que le bilan aurait pu être plus lourd.

Trois revendications

Dès le lendemain de l'attaque, le parquet fédéral évoque un acte probablement "terroriste". À ce jour il existe trois revendications. La police s'est tout d'abord orientée vers la piste islamiste après la découverte sur les lieux de l'attaque d'une lettre en trois exemplaires rédigée "au nom d'Allah" et appelant l'Allemagne à cesser de participer avec ses avions de reconnaissance Tornado à la coalition internationale anti-jihadiste en Syrie. Mais l'authenticité de cette lettre n'est pas avérée, et les experts relèvent que nombre de détails dans la missive laissent penser qu'il puisse s'agir d'une tentative de mettre les policiers sur une fausse piste.



Les enquêteurs ont ensuite découvert une deuxième revendication circulant sur internet et attribuant l'attaque à la mouvance antifasciste, qui aurait voulu protester contre la complaisance du club à l'égard de ses supporteurs d'extrême droite. Le parquet fédéral a assuré nourrir "de très sérieux doutes" sur l'authenticité de ce texte. Enfin, le quotidien berlinois Tagesspiegel a annoncé avoir reçu une troisième revendication par courriel, émanant cette fois-ci de la mouvance d'extrême droite et s'élevant contre le multiculturalisme tout en menaçant d'une autre attaque. Le Parquet fédéral s'est lancé dans l'examin ce courriel sans donner plus de précisions.

Aucun suspect

Parallèlement, les quelques cent enquêteurs mobilisés ont assuré examiner minutieusement toutes les pistes : "les recherches continuent dans toutes les directions et sont menées tous azimuts", a souligné une porte-parole de la police criminelle allemande. Mais les autorités ne disposent d'aucun suspect. Le parquet a ainsi reconnu n'avoir trouvé rien incriminant la seule personne qui avait été interpellée, un Irakien de 26 ans. Ce dernier a néanmoins été mis en détention provisoire en raison de ses liens présumés avec le groupe État islamique.



Des experts examinent désormais les fragments des bombes, tentant notamment d'en déterminer la composition. En attendant, l'incident a conduit à des mesures de sécurité renforcées aux abords du stade de Dortmund. Et le responsable de la fédération des opérateurs de stades a appelé à l'installation de portiques de sécurité devant les arènes sportives.