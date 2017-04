publié le 11/04/2017 à 19:45

Arsène Wenger (1994), Jean Tigana (1998) et Didier Deschamps (2004) ont déjà conduit Monaco dans le dernier carré de la plus prestigieuse compétition de clubs. L'actuel sélectionneur de l'équipe de France avait même atteint la finale, perdue face au FC Porto de José Mourinho (3-0), le plus célèbre des entraîneur portugais.



Pour marcher sur les traces de ses prédécesseurs, Leonardo Jardim s'appuie sur une équipe jeune et brillante, guidée par le Colombien Radamel Falcao. Bernardo Silva (22 ans), Benjamin Mendy (22 ans), Fabinho (23 ans) et bien sûr l'emblème du projet jeunesse, Kylian Mbappé (18 ans), seront-ils impressionnés par la redoutable tribune Sud du Borussia, plus grande à elle seule (24.500 places) que tout le stade Louis II (16.000 places) ?

C'est l'une des grandes questions de la soirée. L'autre repose sur la capacité de l'ASM à se montrer efficace tant défensivement qu'offensivement en l'absence de deux de ses cadres, le milieu Tiémoué Bakayoko (suspendu) et le latéral droit Djibril Sidibé (appendicite). Le vice-champion d'Allemagne est lui aussi privé de deux joueurs clefs, en attaque : Marco Reus et Mario Götze.

Borussia Dortmund-Monaco : le film de la soirée

20h03 - Le Borussia parle de l'explosion d'une bombe dans un communiqué.



19h57 - La police allemande fait bien état d'une explosion.



19h50 - Information de Bild : une explosion aurait touché le bus du Borussia. Le défenseur espagnol Marc Bartra aurait été touché, ce qui pourrait conduire au report de la rencontre.

Incident alors que le bus du BVB partait au stade. Une explosion a été entendue, le bus est endommagé à 2 endroits. 1 personne à l'hôpital. — France Fußball (@francefussball) 11 avril 2017





19h48 - Le 11 de départ de Monaco est connu : Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Raggi (ou Jorge) - Silva, Moutinho, Fabinho, Lemar - Falcao (cap), Mbappé.



19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce quart de finale aller au Signal Iduna Park, anciennement Westfalenstadion.