publié le 12/04/2017 à 10:39

Présents dans le stade à Dortmund lorsque le bus des joueurs de l'équipe du Borussia a été touché par trois explosions, les supporters allemands et monégasques ont partagé une belle solidarité. Vêtus de rouge et blanc, les 3.000 Monégasques ont immédiatement réagi, après les premières annonces du speaker dans le stade. Après avoir scandé "Dortmund, Dortmund!", ils ont reçu les applaudissements des Allemands.



La sortie du stade s'est déroulée sans incident et les supporters des deux camps sont restés soudés. Des habitants de Dortmund ont notamment proposé aux Monégasques de dormir chez eux, au lieu de se rendre à l'hôtel. Les clubs sportifs ont également contribué à cet élan de solidarité : l'AS Monaco a affirmé prendre en charge le prix des nuits d'hôtel à hauteur de 80 euros.

Le club allemand Borussia Dortmund a organisé un mouvement d'entraide sur les réseaux sociaux en envoyant notamment des photos des supporters monégasques en train de partager des moments conviviaux chez leurs hôtes allemands. Le porte-parole d'Angela Merkel a salué en personne, les 3.000 supporters monégasques. De son côté, le prince Albert II de Monaco a dénoncé un acte "ignoble et horrible".

Le parcage manifeste son soutien à Dortmund et son public ! #BVBASM pic.twitter.com/s3pqwvwzTt — AS MONACO ¿¿ (@AS_Monaco) 11 avril 2017