Pourquoi a-t-il choisi de ne pas prolonger l'aventure avec Monaco ? D'opter pour le PSG plutôt que pour le Real Madrid ? L'arrivée de Neymar a-t-elle été déterminante dans son choix ? Effectuera-t-il ses débuts sous ses nouvelles couleurs vendredi 9 septembre (20h45) sur la pelouse de Metz ? Comment vit-il la somme record entourant son transfert pour un joueur français ? Quelle est exactement la nature de cette transaction ?



Les questions ne manquent pas à l'heure d'entendre les premiers mots de Kylian Mbappé depuis ses premiers pas à l'entraînement avec le club de la capitale, en début de semaine. Près de six jours après l'officialisation de son arrivée, juste avant qu'il ne marque son premier but en équipe de France, l'attaquant prodige de 18 ans est présenté au Parc des Princes, mercredi 6 septembre.

Buteur à l'aller comme au retour en 8es puis en quarts de finale de la Ligue des champions, le natif de Bondy, en Seine-Saint-Denis, reste sur un début d'année 2017 exceptionnel avec Monaco. Paris compte sur sa nouvelle recrue, impressionnante de maturité sur les terrains comme en dehors, et son association avec Neymar et Edinson Cavani notamment pour enfin atteindre le dernier carré de l'épreuve européenne. Et surtout la remporter.

Le direct de la présentation :

12h00 - Mbappé prend la parole : "C'est un plaisir de rejoindre le PSG, l'un des meilleurs clubs du monde (...) C'était important aussi de rester en France après six mois de haut niveau".



11h59 - "Kylian, bienvenue chez toi", lance le président à son nouveau joueur.



11h57 - Arrivée de Nasser Al-Khelaïfi et de Kylian Mbappé, en costume noir et cravate noire, chemise blanche.



11h52 - Toujours personne derrière les micros de l'auditorium du Parc des Princes. Des images de Kylian Mbappé défilent sur un écran.



11h38 - Initialement prévue à 11h30, le début de la présentation est décalé à 12h00.

