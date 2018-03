publié le 30/08/2017 à 14:58

Un jour capital pour le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts ? Dans l'obligation d'alléger sa masse salariale après le transfert historique de Neymar et de se séparer de plusieurs éléments pour valider le prêt de Kylian Mbappé, qui devrait être officialisé dans les heures à venir, le vice-champion de France est sur le point de trouver une porte de sortie pour plusieurs de ses éléments : Angel Di Maria, Serge Aurier, Hatem Ben Arfa et Grzegorz Krychowiak ont des pistes plus ou moins avancées.



Avec l'Argentin, certes revenu en grâce lors de la deuxième moitié de la saison passée, le PSG possède un joueur de renommée mondiale au salaire XXL, capable de lui rapporter plusieurs dizaines de millions d'euros. Sur le papier, voir l'ancien Madrilène rejoindre le Barça semble difficilement concevable. Pourtant, le quotidien espagnol Sport affirme que le club catalan est bel et bien intéressé. Di Maria aurait parallèlement demandé à Unai Emery un bon de sortie pour évoluer aux côtés de son ami Lionel Messi.

Concernant Aurier, le transfert tant attendu à Tottenham est quasiment acté. Le latéral droit ivoirien de 24 ans a enfin obtenu son permis de travail des autorités anglaises, annonce L'Équipe. Il va s'engager avec les Spurs pour cinq saisons contre 25 millions d'euros plus deux de bonus. Avec les ventes de Blaise Matuidi à la Juventus Turin et de Jean-Kévin Augustin en Allemagne au RB Leipzig, Paris avait déjà encaissé 33 millions d'euros, sans compter d'éventuels bonus pour le premier.

Fin du calvaire pour Krychowiak et Ben Arfa ?

Autre mouvement en très bonne voie : le prêt de Krychowiak à West Bromwich Albion, 5e de Premier League après trois journées. Le milieu polonais de 27 ans, symbole avec Ben Arfa du mercato raté l'été dernier par le PSG, a posté deux messages explicites sur son compte Twitter ces dernières heures, tandis que le site du Sun Sport annonçait son arrivée à "WBA".

Back in the game ¿¿¿ — Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) 30 août 2017

Pour Ben Arfa, Fenerbahçe semble de nouveau la piste la plus sérieuse. Le joueur de 30 ans a-t-il changé d'avis après son refus initial de rejoindre la Turquie ? Le nouveau club de Mathieu Valbuena a-t-il revu sa proposition salariale à la hausse ? Plusieurs médias turcs annoncent en tout cas l'arrivée imminente de "HBA" contre deux millions d'euros.