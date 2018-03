publié le 30/08/2016 à 19:46

"On a refusé cet été une offre de 50 millions d’euros de la part de West Ham pour Alexandre Lacazette. On a même décliné des offres plus importantes pour lui". Jean-Michel Aulas n'a pas caché sa satisfaction de pouvoir résister aux offensives de nombreux clubs pour attirer son attaquant numéro 1, lundi 29 août lors de la première de l'émission 91e minute, sur la nouvelle chaîne SFR Sport 1. Le président de l'Olympique Lyonnais entend bien conserver une équipe compétitive pour l'arrivée de la Ligue des champions dans son nouveau stade.



"Je me fixe un objectif : refuser des offres à 50, 60 ou 70 millions d’euros, car, tant qu’on peut le faire, cela veut dire que l’on est très fort et que l’on n’a pas besoin de ça financièrement, a ainsi expliqué l'homme fort de l'OL depuis 1987. Quand une équipe arrive au plus haut niveau européen, c’est parce qu’elle parvient à garder ses joueurs et à acquérir des éléments d’un niveau équivalent".

Alexandre Lacazette, 25 ans, a terminé meilleur buteur de la saison 2014-2015 de Ligue 1 avec 27 buts (21 pour André-Pierre Gignac, 20 pour Zlatan Ibrahimovic). Il en a inscrit 21 la saison passée et déjà 6 en 3 matches depuis la reprise début août, avant de se blesser au genou gauche samedi 27 août à Dijon (défaite 4-2 de l'OL). S'il a dû renoncer aux matches de l'équipe de France des 1er et 6 septembre, les examens se sont montrés rassurants.

Loïc Rémy rejoint Steve Mandanda et Yohan Cabaye

Outre le rapprochement entre Nice et Mario Balotelli d'un côté, Monaco et Lassana Diarra de l'autre, l'un des informations de cette fin de journée de mardi 30 août est le prêt de Loïc Rémy pour une saison à Crystal Palace. Barré à Chelsea, où il évoluait depuis 2014, l'ancien Lyonnais, Lensois, Niçois et Marseillais retrouvera au sud de Londres son ancien coéquipier Steve Mandanda ainsi qu'un autre international français, Yohan Cabaye.



"C'est une énorme opportunité, a déclaré l'attaquant de 29 ans (...) La présence d'Alan Pardew, qui est un très bon manager, a beaucoup pesé dans ma décision". Les deux hommes se sont côtoyés à Newcastle en 2013-2014, lors de la meilleure saison de Rémy avec 15 buts marqués en 36 matches. Après trois matches de championnat, Crystal Palace est 17e avec seulement un point et surtout un seul but inscrit.

Joe Hart tout proche du Torino

L'Angleterre, Joe Hart va très probablement la quitter. Poussé vers la sortie par son nouvel entraîneur Pep Guardiola, le gardien de Manchester City devrait s'engager avec le club italien du Torino sous la forme d'un prêt d'une saison. Le club anglais a accepté de prendre en charge une part significative du salaire de l'international anglais de 29 ans, estimé à 4.2 millions d'euros.