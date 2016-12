Wolfsburg a confirmé dans un communiqué le transfert de son milieu offensif allemand. Le montant du transfert pourrait avoisiner les 45 millions d'euros.

Le milieu offensif allemand Julian Draxler sous les couleurs de Wolfsburg

par Julien Absalon publié le 24/12/2016 à 12:41

C'est bel et bien Noël pour les supporters parisiens. Samedi 24 décembre, le VfL Wolfsburg a officiellement annoncé le départ de Julian Draxler vers le Paris Saint-Germain. "Le milieu offensif de 23 ans s'est mis d'accord sur un contrat de quatre ans avec le tenant du titre de Ligue 1", indique le club allemand dans un communiqué, tout en précisant que ce transfert est soumis au passage de la traditionnelle visite médicale. De son côté, le PSG n'a pas encore communiqué sur son premier renfort du mercato hivernal.



Le montant de l'opération n'a pas été divulgué par les deux clubs, qui se sont mis d'accord pour garder de façon "confidentielle" les détails financiers. Cependant, les montants évoqués par L'Équipe et le site spécialisé CulturePSG font état d'un transfert estimé entre 30 et 36 millions d'euros. Des bonus pourraient faire grimper la facture jusqu'à 45 millions d'euros. Quant au joueur, il devrait toucher un salaire de neuf millions d'euros annuels, soit le double de ce qu'il touchait à Wolfsburg où il était arrivé en août 2015.



L'officialisation du transfert de Julian Draxler ne semblait plus être qu'une formalité. Le quotidien Bild a d'ailleurs publié, dans son édition du 24 septembre, une photo du champion du monde allemand posant avec son futur maillot bleu et rouge floqué numéro 23 et au côté de Patrick Kluviert, directeur du football au sein du PSG.