publié le 29/07/2016 à 16:01

Si les nouvelles recrues estivales font rêver les supporters des Red Devils, les départs seront certainement plus nombreux et en ferait valser plus d'un, surtout avec l'arrivée de Paul Pogba, qui devrait être officialisée dans les jours à venir. Plusieurs jeunes avaient plus ou moins réussi à se faire une place lorsque Louis Van Gaal était encore entraîneur. Cependant, avec l'arrivée de José Mourinho 9 joueurs, dont de nombreux jeunes, seraient menacé puisqu’il ne compterait plus sur eux au prochain exercice.



Selon The Sun, "The Special One" aurait expliqué cas par cas le pourquoi d'un éventuel départ. Pour les jeunes Borthwick-Jackson et Fosu-Mensah... ils n'ont plus leur place. Andreas Pereira, pourtant considéré comme un joueur en devenir au potentiel élevé, ne serait pas encore au niveau. Mourinho, lui, aurait d'ailleurs conseillé de trouver du temps de jeu ailleurs. Pour James Wilson les choses sont un peu plus positives puisque l’entraîneur portugais lui aurait laissé la possibilité de choisir entre un prêt et une saison avec les U21.

Bastian Schweinsteiger serait évincé

Concernant les autres, il sera beaucoup plus direct : Adnan Januzaj, Will Keane, Tyler Blackett et Paddy McNair doivent se chercher un nouveau club. Pour terminer, le champion du monde en titre, Bastian Schweinsteiger, sous contrat jusqu’en 2018, n’est pas dans les plans de Mourinho. Ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence si il a été cité dans les approches du Paris Saint-Germain.

Jérémy Menez vers Bordeaux

Selon Sud Ouest, le dossier serait proche de la finalisation. Les deux clubs se sont mis d’accord et le Milanais devrait passer sa visite médicale demain à Bordeaux et parapher un contrat de trois ans : "On avance, ce sont des discussions intéressantes mais tant qu'on n'a pas signé tous les documents, on n'annoncera rien", a déclaré le président des Girondins, Jean-Louis Triaud.

Lassana Diarra vers l'Inter Milan

Si un départ de Marseille est toujours d'actualité pour l'international français Lassana Diarra, son recrutement l'est également toujours d'actualité pour l'Inter Milan. Selon le quotidien italien, La Gazzetta dello Sport, le Français serait la priorité du club lombard, notamment au poste de sentinelle. Le transfert pourrait se conclure autour de 5 millions d'euros.

Bafétimbi Gomis à Marseille

L'ancien lyonnais a posté une photo de son voyage direction Marseille et selon L'Équipe il devrait aujourd'hui passé sa visite médicale afin d'évoluer avec le collectif du club phocéen pour l'exercice 2016-2017. Fraîchement arrivé de Swansea, le joueur de 30 ans devrait s'engager aujourd'hui.