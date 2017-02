publié le 16/02/2017 à 12:26

Raphaël Varane, son coéquipier au Real, le résume mieux que personne : "C'est un très grand joueur et il faut aussi le féliciter et le souligner quand c'est bien, pas seulement quand c'est moins bien". Peu apprécié du grand public français, toujours écarté de l'équipe nationale par Didier Deschamps et mis en examen dans l'affaire de chantage à la vidéo intime contre Mathieu Valbuena, Karim Benzema est toutefois entré dans l'histoire du football hexagonal mercredi 15 février.



Auteur du but de l'égalisation face à Naples en 8e de finale aller de la Ligue des champions, l'attaquant de 29 ans rejoint Thierry Henry au classement historique de la compétition avec 51 réalisations. Mais si l'on ne tient compte que des rencontres à partir de la phase de poules, Benzema dépasse l'ancien joueur d'Arsenal d'une unité. Le troisième Français dans la hiérarchie est David Trezeguet (32 buts), le quatrième Jean-Pierre Papin (28).

Contre vents et marées, l'ancien avant-centre de l'Olympique Lyonnais continue de tracer son chemin, en dépit de toutes les critiques le concernant, en dehors comme sur le terrain. Ces dernières semaines, Yannick Noah, le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, l'a cité pour expliquer sa décision de ne pas retenir Gaël Monfils en raison de son comportement. Parallèlement, la presse espagnole déplorait son manque d'efficacité, poussant son entraîneur Zinédine Zidane a le défendre à la veille de la rencontre face à Naples.

C'est comme ça depuis que je suis petit. Je vis avec les critiques et je travaille Karim Benzema Partager la citation





"C'est comme ça depuis que je suis petit, a réagi l'intéressé après avoir reçu une ovation du stade Santiago Bernabeu. Je vis avec les critiques et je travaille. On peut marquer beaucoup, ou pas, mais moi, je regarde comment aider mon équipe (...) Ce soir, j'ai pris du plaisir, j'ai marqué, j'ai été mobile, j'ai eu des occasions et j'en suis fier. J'ai vu le public avec moi et c'est très important pour la confiance".



De fait, Benzema a sans doute réussi l'une de ses meilleures prestations de la saison, expédiant aussi un tir sur le poteau (42e) et créant de multiples occasions par la finesse de son jeu à une touche de balle. Une performance salué par un Zidane élogieux. "Ce n'est pas anodin", d'égaler le record de Thierry Henry, a souligné le Ballon d'Or 1998. Et de poursuivre : "Les critiques, de toute façon, on ne les empêchera pas. Au delà de son but, il a plus que ça (...) Des joueurs comme Cristiano (Ronaldo), Karim ou James (Rodriguez) sont présents dans les grands rendez-vous".

La Coupe du monde 2018 en Russie est sans doute le prochain de l'équipe de France. Les mots de Zidane seront-ils entendus par Deschamps ? Les deux hommes échangent-ils sur le sujet ? Benzema reportera-t-il un jour le maillot frappé du coq (81 sélection, 27 buts) ? Réponses, au pus tôt, le jeudi 16 mars, avec l'annonce des joueurs retenus pour les matches au Luxembourg (25 mars) et face à l'Espagne (28 mars), en amical.

Les meilleurs buteurs en Ligue des champions (depuis 1992-93) :

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) : 96 (1 en tour préliminaire)



2. Lionel Messi (FC Barcelone) : 93

3. Raul : 71

4. Ruud van Nistelrooy : 60 (4 en tour préliminaire)

5. Andrei Shevchenko : 59

6. Karim Benzema (Real Madrid) et Thierry Henry (1 en tour préliminaire) : 51

8. Filippo Inzaghi : 50 (dont 4 en tour préliminaire)

9. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) : 49 (1 en tour préliminaire)

10. Didier Drogba : 44

...

En italique, les joueurs qui ne sont plus en activité dans une compétition UEFA.