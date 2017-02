publié le 20/02/2017 à 15:58

La France réussira-t-elle à placer deux représentants en quarts de finale de la Ligue des champions, comme lors de l'édition 2014-2015 ? Il y a deux ans, le PSG et Monaco s'étaient débarrassés de deux clubs anglais en 8es, Chelsea et Arsenal, avant de buter sur le FC Barcelone et la Juventus Turin. Si le club de la capitale est en ballottage favorable pour retrouver le top 8 européen pour la cinquième fois de suite après sa victoire (4-0) à l'aller, la balle est dans les pieds des Monégasques. Leur défi : écarter le tombeur des Parisiens en avril dernier, Manchester City.



Pour voir les images de la manche aller entre les hommes de Leonardo Jardim et ceux de Pep Guardiola sans se rendre dans un bar, il faut être abonné beIN sports. La chaîne qatarie a déjà diffusé en direct et en exclusivité trois des quatre affiches de ces 8es, dont celle du PSG. Il en va de même cette semaine pour Monaco-Manchester City et Bayer Leverkusen-Atlético de Madrid puis FC Séville-Leicester. Le match FC Porto-Juventus Turin sera à suivre sur Canal+, comme Real Madrid-Naples et Porto-Juventus Turin mercredi 15 février. L'abonnement sans engagement à beIN est de 15 euros par mois pour 10 chaînes et un service de multi-écrans. Avec un engagement sur 12 mois, le tarif baisse de 1 euro.

Autres moyens de suivre ce match entre le leader du championnat de France et le 2e de Premier League, RTL et RTL.fr. À la radio, retrouvez l'émission "Soir de Ligue des champions" de 20h à 23h, avec Bixente Lizarazu avant le coup d'envoi. Sur le site, suivez la rencontre en direct commenté dès 19h, avec l'annonce de la composition des équipes aux alentours de 19h45.